Bienal: Visita guiada

Neste domingo 21, um dos curadores da exposição Porque o mundo nunca deve perder seus afetos, o norte-americano Royce W. Smith, conduzirá visitação gratuita, às 11h, no Memorial de Curitiba/Largo da Ordem, onde estão parte do acervo da Bienal de Curitiba’017. (Haverá tradução simultânea).

Para participar da visita guiada, é necessário mandar e-mail confirmando presença para contato@bienaldecuritiba.org, com nome completo e telefone, com o assunto Visita Mediada Royce Smith | Bienal de Curitiba.

Royce Smith, doutor em História da Arte pela Universidade de Queensland, Austrália e professor convidado do Instituto Superior de Arte de Havana, buscou uma visão ampla do tema, ilustrado por obras de artistas da Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Estados Unidos, França, Israel, Paraguai, Taiwan e Uruguai.

Os artistas são Ale Mazzarolo, Avi Sabah, Bill Burns, Christina Z. Anderson, Daniela Busarello, Ed Pien, Elvo Benito Damo, Enrique Chagoya, Enrique Tente Miralles, Eron Zeni, German Tagle, Glenda Salazar, Gonzalo Garcia, Ian Van Coller, Javier Calvo Sandi, Javier Vanegas, Jeremy Hatch, Julia Isidrez, Khaled Hafez, Luis Manuel Alcántara, Miles Neidinger, Nestor Siré, Omar Estrada, Pedro Tyler, Reinier Nande e Theo Lipfert.

Eles questionam disparidades econômicas, a corrupção de longa data e a aversão ao “outro”, reacendendo as chamas da misoginia, homofobia, racismo e classicismo, além de uma cultura ególatra.

A Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, o maior evento de arte contemporânea da América do Sul e um dos principais eventos do circuito mundial de arte, conta com 435 artistas de 43 países, sendo a China o país homenageado.

A programação segue até 25 de fevereiro ocupando, além do MON e Memorial de Curitiba, mais de cem espaços na cidade. Em 2018 a Bienal celebra 25 anos da realização de sua primeira edição (1993) e atualmente, além de ser realizada em Curitiba, está em outras cidades do Brasil e da América do Sul.

Realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Fundação Cultural de Curitiba/Prefeitura Municipal de Curitiba. Patrocínio de: Copel, Fomento Paraná, Sanepar, Governo do Paraná, Itaipu Binacional, Velsis, Eletrobrás Furnas, Huawei, BYD Brasil e Horizons Business Telecom. Apoio Especial: Montana State University.