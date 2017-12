Bienal neste fim de ano

Obras contemporâneas de artistas nacionais e internacionais que integram a Bienal de Curitiba 2017 podem ser vistas até fevereiro em museus, galerias, bares, cafés e até em uma casa noturna. Mas verifique a agenda, pois com as festas de fim de ano há alterações de horários:

Museus

O Museu Oscar Niemeyer fecha dia 1.º de janeiro, mas abre em horário especial neste domingo 31 de dezembro, das 10 às 15h. Nos outros dias funciona normalmente, de terça a domingo, das 10h às 18 horas, sendo que às quartas-feiras e aos domingos a entrada é gratuita e às quintas-feiras o horário é estendido até às 22h e a partir das 18h o ingresso é gratuito.

O Museu Alfredo Andersen fecha dia 1.º de janeiro. E neste domingo 31 abre das 10 às 16h. O Museu Paranaense também fecha dia 1.º e abre no domingo 31 das 10 às 16h. Fora esses dias, ambos os museus abrem normalmente de terça à sexta-feira, das 9 às 18h, e aos sábados e domingos, das 10 às 16h.

O Museu Municipal de Arte/Centro Cultural Portão fecha domingo e 1.º de janeiro. Nos outros dias funciona normalmente de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. No Solar do Barão, os Museus da Fotografia e da Gravura fecham para visitação dias 31 de dezembro e 1.º de janeiro. E neste sábado dia 30, abrem com horário das 12h às 18h. Já o Memorial de Curitiba fecha nos dias 31 de dezembro e 1.º de janeiro.O Museu de Arte Indígena, que tem exposição permanente e participa da Bienal, fica fechado até 29 de janeiro.

Circuito de Galerias

O Solar do Rosário está funcionando, até 9 de janeiro, do meio-dia às 18h. As ARQ/ART, Simões de Assis e SIM Galeria permanecem fechadas até 8 de janeiro. A Galeria Boiler permanece fechada até o começo de fevereiro; a TEIX Galeria até 3 de janeiro e a Galeria Zilda Fraletti até 9 de janeiro. A Galeria Zuleika Bisacchi abre de acordo com o horário do shopping Pátio Batel. A Galeria Airez fecha até 4 de janeiro.

Circuito Alternativo

O Café Botanique fecha no Ano-Novo; o Bar do Alemão e o Novo James Bar permanecem com a sua programação normal, o Café Bathé fecha até 7 de janeiro, o Degusto Café não abre hoje nem neste sábado 31 e o bar Ornitorrinco reabre em 8 de janeiro.

Para mais informações acesse o site da Bienal de Curitiba, www.bienaldecuritiba.com.br, ou a página oficial no Facebook https://www.facebook.com/bienaldecuritiba/.

Endereços

Airez Galeria – Rua Treze de Maio 778, cj. 15. Esquina com a Rua Trajano Reis. Bairro São Francisco. https://airez.art.br/

ARQ/ART – Galeria Rua Coronel Dulcídio, 355 – Batel. www.arqartgaleria.com.br

Bar do Alemão – R. Dr. Claudino dos Santos, 63 – São Francisco

Bar Ornitorrinco – Rua Benjamin Constant, 400, Centro

Boiler Galeria – Al. Presidente Taunay, 314 – Batel. www.boilergaleria.com.br

Botanique – Rua Brigadeiro Franco, 1193 – Mercês

Café Bathé – Rua desembargador costa carvalho 89, Batel

Degusto Café – Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1148 – Batel

Dizzy Café Concerto – Rua Treze de Maio, 894 – Centro

Galeria e Atelier SOMA – Rua Brigadeiro Franco, 2137 – Centro. somagaleria.com

Galeria TEIX – Av. Vicente Machado, 666 – Centro. cargocolective.com/aluzquetetoca

Novo James Bar – Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 680 – Centro

Riviso Galeria de Arte – Al. Dr. Carlos de Carvalho 1577 – Batel (entrada pela Rua Capitão Souza Franco). www.rivisogaleria.com

SIM Galeria – Alameda Presidente Taunay, 130 A – Batel. www.simgaleria.com

Simões de Assis Galeria de Arte – Al. D. Pedro II, 155 – Batel. www.simoesdeassis.com.br

Solar do Rosário Galeria de Arte – Rua Duque de Caxias, 04 – Centro Histórico. www.solardorosario.com.br

Zilda Fraletti Galeria de Arte – Avenida do Batel, 1750 – Batel

Zuleika Bisacchi Galeria de Arte – Pátio Batel – Piso L3 / Avenida do Batel, 1868. www.zbgaleriadearte.com.br

Museu Oscar Niemeyer (MON): R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico

Museu Paranaense: R. Kellers, 289 – Alto São Francisco

Museu Alfredo Andersen: R. Mateus Leme, 336 – São Francisco

Museu Municipal de Arte (MuMA): Av. Rep. Argentina, 3.432 – Portão

Museu da Fotografia: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro

Museu da Gravura: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

Memorial de Curitiba: R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

Museu de Arte Indígena: Av. Água Verde, 1413.