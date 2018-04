Bia é única brasileira garantida em Roland Garros

Foram divulgadas na quarta-feira as listas de inscritos para as chaves principais de simples em Roland Garros. Já estão garantidos os nomes de 104 homens e 108 mulheres nas chaves de 128 jogadores do Grand Slam francês, que começa no dia 27 de maio e vai até até 10 de junho.

A participação brasileira só está garantida com Beatriz Haddad Maia. Número 1 do tênis nacional e 63ª do ranking, a canhota de 21 anos disputará o quinto Grand Slam de sua carreira. No ano passado, ela precisou passar pelo quali em Paris, onde jogou um dos quatro maiores torneios do mundo pela primeira vez.

Duas ex-líderes do ranking, Serena Williams e Victoria Azarenka, solicitaram o ranking protegido para entrar em Roland Garros. As duas fazem parte do grupo de mães do circuito. Também utilizam o mesmo recurso a chinesa Saisai Zheng, a norte-americana Bethanie Mattek-Sands e a também norte-americana Vania King.

King, aliás, foi a última a entrar diretamente na chave com o ranking protegido de 103, mesma marca da ex-top 10 alemã Andrea Petkovic, que já foi semifinalista do torneio em 2014. As outras vinte vagas serão distribuídas entre convites o qualificatório.

Entre os homens, nenhum brasileiro garantiu vaga direta na chave principal. O número 1 do tênis nacional, Rogério Dutra Silva, é 125º do ranking, uma posição acima de Thiago Monteiro. Os dois deverão estar no quali, assim como o atual 224º colocado Thomaz Bellucci e o 241º do ranking Guilherme Clezar. A lista do quali ainda não foi fechada. No ano passado, Bellucci, Monteiro e Rogerinho não apenas jogaram o torneio, como também todos avançaram uma rodada na chave principal. O último a entrar diretamente foi o sérvio Laslo Djere, 102º colocado. Dois atletas solicitaram o ranking protegido, o japonês Yoshihito Nishioka e o belga Steve Darcis.

Fonte: tenisbrasil