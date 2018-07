Por falar no ex-governador Beto Richa, o Ministério Público Federal, de Porto Alegre, em parecer assinado pelo procurador Ipojucan Corvello Borba no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não há qualquer indício mínimo de responsabilidade do ex-governador Beto Richa (PSDB), na denúncia aceita pela Justiça Federal no Paraná, em relação ao emprego indevido de R$ 100 mil recebidos do Fundo Nacional da Saúde na época em que era prefeito de Curitiba. As verbas foram destinadas à reforma de unidades de saúde.