Bela Gil lança livro em Curitiba

A chef de cozinha natural e apresentadora Bela Gil vem à capital para lançar o livro “Bela Maternidade – Meu Jeito Simples e Natural de Ser Mãe” (ed. Sextante, 256 pág., R$ 39,90), participar de um bate-papo com o público e autografar a obra. O evento será amanhã (dia 10), às 19h, na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui [rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Curitiba-PR, tel. 41-3330-5185]. A entrada é franca e o atendimento será feito pela ordem numérica das 300 senhas que serão distribuídas no local.

Experiências vividas

Neste livro Bela Gil conta sua experiência como mãe da Flor e do Nino, começando pela decisão de ter um filho, passando pela gravidez, parto, amamentação, cuidados com o bebê e consigo mesmo – até a fase da introdução alimentar.

“Quando uma mulher resolve ter um filho ou se descobre grávida, encara uma série de decisões e dúvidas: o que comer antes, durante e depois da gestação, como se preparar para o parto, como ter uma rede de apoio, como alimentar seu bebê, que valores transmitir para essa criança e muito mais. Mas esse livro não é um manual. O intuito é compartilhar minha história na esperança de que cada mulher encontre seu jeito particular e autêntico de ser mãe”, diz a autora.

Além de um relato íntimo e franco sobre vivência, Bela oferece receitas, dicas e informações que foram úteis em sua fase transformadora.

Perfil

Bela Gil é chef de cozinha natural e apresentadora do programa Bela Cozinha, sucesso de audiência do canal GNT. Fez faculdade de Nutrição e Ciência dos Alimentos na Hunter College e formou-se chef pelo Natural Gourmet Institute, em Nova York.

Filha de Flora e Gilberto Gil, Bela se dedica a disseminar os valores da alimentação saudável e da sustentabilidade. Ministra aulas de culinária e palestras por todo o país e é autora dos livros Bela Cozinha, Bela Cozinha 2 e Bela Cozinha: Ingredientes do Brasil.

Serviço

O que: Lançamento do livro “Bela Maternidade – Meu Jeito Simples e Natural de Ser Mãe”, bate-papo e sessão de autógrafos com Bela Gil.

Quando: Amanhã (dia 10), às 19h.

Onde: Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui [rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Curitiba-PR, tel. 41-3330-5185].

Quanto: A entrada é franca e o atendimento será feito pela ordem numérica das 300 senhas que serão distribuídas no local.