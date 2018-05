BC vai implementar política do BIS contra fraudes nos sistemas de pagamentos

O Banco Central informou nesta terça-feira, 8, por meio de nota, que irá implementar a política do Banco de Compensações Internacionais (BIS) contra fraudes nos sistemas de pagamentos. “O BC promoverá o emprego dessa estratégia pelas instituições reguladas, assim como no monitoramento e na avaliação da segurança, integridade e confiabilidade dos sistemas de compensação e de liquidação de fundos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro e correspondente infraestrutura de mensageria”, informou a autarquia.

Nesta terça, o Comitê de Pagamentos e Infraestruturas do Mercado do BIS (CPMI/BIS) divulgou o documento “Reduzindo o risco de fraudes nos sistemas de pagamentos de alto valor relacionadas à segurança nos terminais de acesso”. De acordo com o BC, “o gerenciamento do risco de fraude em um sistema de pagamentos de alto valor é particularmente importante pelo fato de esses sistemas liquidarem pagamentos de alta prioridade, geralmente em tempo real e de forma irrevogável”.

O documento do BIS propõe uma estratégia de redução de risco de fraudes nos sistemas, dirigidas a todas as partes interessadas. “Essas partes interessadas incluem os operadores desses sistemas e provedores da infraestrutura de mensageria que lhes dá suporte; seus participantes; e os respectivos reguladores e supervisores”, registrou o BC. “Essa estratégia é composta por sete elementos, que compreendem todas as áreas relevantes para prevenir, detectar, responder e comunicar fraudes que afetem tais sistemas e infraestruturas.”