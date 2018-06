BBQ Land em versão reduzida

Uma versão reduzida do BBQ Land, cuja primeira edição, em março, foi no Museu Oscar Niemeyer, será realizada no domingo 1º de julho, das 11h às 20h, no espaço Bud Basement (r. Francisco Nunes, 115). “Serão mais de 10 cortes de carne divididos em três estações principais: fogo de chão, American Barbecue e grelha”, informa Tati Lagrota, uma das organizadoras do evento.

A estação fogo de chão, que será comandada pelo especialista Rômulo Morente, terá costela, porco inteiro, cordeiro patagônico e varal de aves; o American Barbecue será comandado por Tati Lagrota, que irá preparar o Pulled Pork, típico churrasco americano com a parte dianteira do porco; a da grelha ainda não tem definidos os detalhes.

O BBQ Land Pocket também haverá estações de arroz carreteiro, de legumes assados e de acompanhamentos e aperitivos (linguiça, asinha e pão de alho) e atrações como espaço kids (quadra de street soccer com line-up com diversas atividades voltadas para os pequenos), oficinas de diferentes temas relacionados ao universo churrasqueiro e a apresentação de duas bandas.

Por se tratar de uma versão menor, essa edição não contará com open de cerveja. Os ingressos já estão à venda no site do DiskIngressos a partir de R$ 90 (segundo lote).