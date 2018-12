Nesta sexta dia 7 e sábado, no Buffet du Batel, 50 mil itens de mais de 70 lojas estarão disponíveis no Bazar Moda do Bem. Estarão com preços acessíveis roupas femininas, masculinas, infantil, calçados, objetos de decoração, acessórios para pets, vestidos de festa, bijuterias, maquiagens, óculos de sol e grau, além de produtos de beleza e chocolates.

Vai ser um Natal com 70% de desconto. Os preços iniciam em 2,99 reais – todos produtos novos, direto de lojas, distribuidores e fabricantes. Muitas marcas estarão participando, como Arezzo, Animale, Bo.Bô, Cacau Show, Carmen Steffens, Cantão, Colcci, Puket, Lança Perfume, Lez a Lez, Schutz, Skazi e Oh boy.

As bolsas Colcci tem preços de 50 até 150 reais, já as semijoias estarão a partir de 10 reais. Conjuntos de biquíni por apenas 70 reais e calçados da Arezzo a partir de 59,90 reais. Os brincos da Maria Chica estarão por 5 reais. Agendas de 2019 a partir de 9,90 e body com várias cores por 59 reais.

Quem for acompanhado das crianças pode contar com um espaço kids gratuito durante as compras.

Yannih Tsushima, organizadora do bazar, diz que a cada novo evento mais descontos são oferecidos e muitas pessoas são ajudadas. “É gratificante realizar esse projeto e saber que ele é um sucesso cada vez maior”.

A entrada custa 5 reais mais 1 kg de alimento não perecível com destinação ao Provopar e outras instituições ou 1 kg de ração para a Ong Tomba Latas.

Na sexta, funcionará das 12 às 21h e no sábado das 10 às 21h. O Buffet du Batel fica na Dom Pedro II, 238.