Após a polêmica sobre a política de concessão de refúgio que quase derrubou o atual governo federal, o estado da Baviera, no sul da Alemanha, inaugurou nesta quarta-feira (01/08) os primeiros “centros-âncora”do país. As controversas instalações vão abrigar refugiados enquanto esperam uma decisão oficial sobre seu destino.

A iniciativa faz parte do plano do ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, crítico da política migratória da chanceler Angela Merkel e que quer reduzir o número de requerentes de refúgio no país acelerando o processo tanto de acolhimento quanto de deportação.

A ideia é dar mais velocidade à tramitação dos processos sob o mesmo teto: chegada, solicitação de refúgio, decisão se o imigrante pode ficar ou não. Cada um dos chamados “centros-âncora” deverá ter capacidade para abrigar 1.500 refugiados.

Se a decisão sobre a concessão do refúgio for positiva, o respectivo solicitante deverá ser encaminhado a um município. Mas, se o requerimento for rejeitado, a deportação deverá acontecer diretamente a partir do centro.

Em cada uma das sete localidades na Baviera que terão os centros para refugiados, na fronteira com a Áustria, também haverá escritórios do Departamento de Estrangeiros estadual, do Departamento Federal para Migração e Refugiados (Bamf), da Agência Federal de Emprego da Alemanha e dos tribunais administrativos.

A abertura desses centros na Baviera é o pontapé inicial de um período de testes. A fase-piloto dos “centros-âncora” (Ankerzentren) durará seis meses. Em seguida, planeja-se avaliar o funcionamento das instalações.

Apenas depois desses exames, o governo federal poderá criar uma base legal para implementar os centros – e, para isso, precisará do apoio dos diferentes governos estaduais. Poucos destes, porém, são a favor do plano. Além da Saxônia (leste) – onde um desses centros deverá ser estabelecido em Dresden – apenas o estado de Hessen (centro-oeste) e da Renânia do Norte-Vestfália (oeste) demonstraram interesse no modelo.

Um objetivo declarado dos chamados “centros-âncora” é acelerar decisões sobre solicitações de refugiados. Mas Werner Schiffauer tem dúvidas sobre se isso realmente vai funcionar na prática. Ele preside o Conselho de Migração, uma rede nacional formada por cerca de 150 pesquisadores especializados em questões de migração e integração.