Entre os segredos para viver e morar bem está a energia que emanamos e que se reflete no nosso lar. O aspecto sensorial é muito importante para que possamos nos sentir, de fato, em casa. E o aroma tem um papel fundamental neste sentido. Com um instigante bate-papo sobre “Aromatologia: a ciência para o bem-estar”, realizado em 12 de dezembro com a expert Regina Amarante Manzochi, da MZ Aromas, e prestigiado por clientes, imprensa e convidados do universo da arquitetura e do design, a Sierra Curitiba celebrou o ano de 2018 e as festividades de Natal e Ano Novo. O elegante catering promovido pela Sierra contou com os deliciosos salgados de Silvia Frandsen e mesa de doces assinada por Simone Nejm, incluindo seu desejado Bolo de Natal.

Na ocasião, a marca lançou também seu home spray exclusivo, apresentando em primeira mão o envolvente aroma Sierra Curitiba, desenvolvido pelas conceituadas marcas MZ Aromas e Senhora das Ervas. “Este é um momento para celebrar as parcerias sólidas que construímos, em especial nos últimos quatro anos, quando vim para a Sierra, iniciando este trabalho intenso de relacionamento da marca. O tema da palestra surgiu de uma conversa com a Guta Volpi, da Senhora das Ervas, em que pensamos em promover algo que pudesse nos trazer boas vibrações para 2019. É isso que desejamos a todos no próximo ano: boas energias e muito bem-estar”, assinala Fernanda De Stefano, gestora de relacionamento da Sierra Curitiba. “Vamos todos vibrar positivamente para que 2019 seja um ano próspero.”

Ela antecipa que o próximo ano trará muitas novidades para a Sierra Curitiba. “Mesmo desafiador, 2018 trouxe um saldo bem positivo para nós, em que consolidamos relacionamentos importantes, tivemos também profissionais novos que se aproximaram da Sierra. A vinda da Keila Giacomeli, com toda sua experiência neste mercado, é outro fator significativo”, ressalta. “Percebemos também que estamos muito alinhados com as expectativas de nosso público. Fizemos uma pesquisa de mercado em que ele indicou o desejo por um mobiliário contemporâneo, de linhas leves. Levamos este feedback para a fábrica, que ouviu nossas sugestões e desenvolveu a linha Cosmopolita, dando ainda mais consistência a nossa atuação e comprometimento com nosso público”, aponta.

Em 2019, Fernanda De Stefano antecipa que a Sierra trará mais lançamentos, ainda no primeiro semestre. “Está no nosso radar também a retomada do projeto da Mostra de Decoração Sierra Móveis, prestigiando nossos parceiros e trazendo belas ideias de ambientação e composição”, antecipa. “E agora temos também nossa identidade olfativa, estudada profundamente para o conceito da marca pela MZ Aromas e pela Senhora das Ervas.”

Para Keila Giacomeli, diretora da Sierra Curitiba, o evento de final de ano reflete a força do relacionamento estabelecido entre a marca e seu público. “Nossos parceiros ao longo do ano compareceram e nos prestigiaram, refletindo nossa relação sólida e de engajamento”, salienta. “Para 2019, estamos trabalhando para ficar cada vez mais próximos daquilo que os profissionais pedem. A gestão dos franqueados Marcio Bellesi e Lilian Bellesi, que adquiriram a marca em outubro de 2017, é bastante direcionada a este fluxo dinâmico entre a loja e a fábrica, atendendo com exatidão às demandas de nossos clientes. Este é um aspecto importante de minha atuação frente à Sierra Curitiba”, revela. “Então, nossas perspectivas são de que possamos atender a necessidade tanto profissional quanto de clientes finais e que tenhamos uma linha cada vez mais adequada a todos os tipos de projeto.”

AROMATOLOGIA E BEM-ESTAR

Um aroma leve, cítrico, com um toque de murta, o que permite que traga uma vibração muito positiva ao ambiente. Elegante, sofisticado e pleno de leveza e fluidez. Assim pode ser descrito o aroma Sierra Móveis. “Nossa linha de atuação na Senhora das Ervas é de fazer com amor, então tudo o que fazemos é meditando, com oração, abençoando os produtos. É importante que as pessoas possam perceber que existe este algo mais, que sejam remetidas a sensações de bem-estar. Fizemos este aroma para a Sierra com este conceito”, destaca Guta Volpi, da Senhora das Ervas. “Buscamos sempre vibrar pelo amor através de nossos produtos.”

Regina Amarante Manzochi, da MZ Aromas, acrescenta que o segredo de um lar acolhedor está também no autoconhecimento. “Um conceito-chave para o bem-estar é o autoconhecimento. Um ambiente é diferente para várias pessoas. Minha percepção de mundo é que vai tornar aquele ambiente meu lar”, orienta. “Outro aspecto importante é a questão da gratidão, que foi como iniciamos a palestra. É importante aproveitar o uso do aroma para girar a manifestação daquilo que desejamos. Porque, hoje, percebemos que as pessoas estão muito ocupadas em pensar naquilo que elas não querem. Assim, elas vibram constantemente o que não querem, emitindo essa vibração para o universo, e ele simplesmente devolve isso. Então, quando pensamos positivamente, a precipitação do sentir e do pensar positivo, daquilo que queremos, isso fará com que o universo nos devolva essa manifestação”, indica.

“Nós é que fazemos nossa realidade”, salienta. “Precisamos fazer um treino para trazer o cérebro para o nosso centro emocional: temos de pensar com o coração e sentir com a mente, transformando o nosso desejo em projeção positiva.”