Barrichello crava pole na etapa de Londrina

Rubens Barrichello cravou neste sábado a pole position da etapa de Londrina da Stock Car. É a segunda vez na atual temporada que o veterano de 45 anos garante a volta mais rápida no classificatório – a outra foi em Curitiba, na segunda etapa.

“Quando entro ali entre os seis (na disputa do Q3), significa que o carro está bom, e a volta foi muito legal”, afirmou. O piloto também brincou ao dizer que está pronto para a prova que promete temperatura na casa dos 30°C. “O velhinho aqui está bem. Vamos curtir este momento e lutar pela vitória amanhã (domingo)”, concluiu.

Rubinho fez a melhor volta com o tempo de 1min10hs662 e foi seguido de muito perto por Max Wilson, o segundo no grid, apenas 0s013 atrás do ex-piloto da Fórmula 1. A segunda fila ficou com Marcos Gomes, em terceiro lugar, e Felipe Fraga, em quarto. A etapa de Londrina será dupla. A primeira largada acontece às 14h (de Brasília) e a outra, às 15h05, com posição invertida dos dez primeiros colocados. Daniel Serra lidera a competição com 80 pontos.