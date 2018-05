Bandidos explodem caixas eletrônicos em Nazaré Paulista

Uma quadrilha fortemente armada com fuzis e metralhadoras roubou, na madrugada desta terça-feira, 8, após explosões com dinamites, agências dos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal do centro da cidade de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

Os bandidos estavam em duas caminhonetes. Eles enfrentaram soldados da Polícia Militar durante a fuga. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os moradores acordaram assustados com a quantidade de tiros e explosões.

Na fuga, os ladrões queimaram vários veículos nas estradas, para impedir a ação da PM. Segundo relatos dos soldados da Polícia Militar, os bandidos fugiram usando a Rodovia Dom Pedro 1º, sendo um no sentido de Guarulhos e o outro no sentido de Campinas.

Nas estradas de Nazaré Paulista foram jogados “miguelitos” (pregos com várias pontas) para furar os pneus das viaturas policiais.

As agências dos dois bancos ficaram totalmente destruídas e o atendimento à população foi suspenso. Os bancos não informaram a quantia levada.

As quadrilhas têm escolhido cidades pequenas para agirem, perto de rodovias que permitam a fuga com facilidade, como as localizadas próximas da Dom Pedro 1º e Castelo Branco, na região de Sorocaba (SP).

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) de Campinas afirma que tem feito vários trabalhos para combater os roubos a bancos, inclusive com enfrentamentos a quadrilhas armadas, colocando algumas fora de circulação. Uma delas foi no dia 1º de março, numa ocorrência em que sete bandidos foram mortos durante enfrentamento.