O Banco do Brasil aplicará R$ 100 milhões em um convênio inédito firmado em parceria com o Grupo Adir, tradicional fazenda selecionadora de gado Nelore, que beneficiará milhares de produtores de carne e leite em todo País.

Essa parceria entre a entidade financeira que mais investe no agronegócio brasileiro e a única marca de gado remunerada na ponta final da cadeia produtiva da carne bovina, denominada Programa de Melhoramento Genético Banco do Brasil e Grupo Adir, foi anunciada em 25 de julho, na sede da propriedade, a Estância 2L, em Ribeirão Preto (SP), com a presença de 300 convidados.

Funcionando como elo de integração dos produtores com o Banco do Brasil, o Grupo Adir intermediará o financiamento de doses de sêmen, embriões, prenhezes, touros e matrizes selecionadas pelo Grupo Adir, além de ainda facilitar o acesso dos pecuaristas a produtos veterinários, serviços de assistência técnica e capacitação de mão de obra.

O Banco do Brasil é o maior banco da América Latina e líder mundial no crédito para o agronegócio.

Temos mais de 200 anos de história, cerca de 5 mil dependências e 100 mil funcionários. Não podemos associar uma marca tão valiosa quanto à nossa a outra que não seja do porte do Grupo Adir. Não temos dúvidas de que o Programa de Melhoramento Genético Banco do Brasil e Grupo Adir será um sucesso, frisa o diretor de Agronegócio do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes da Costa.

Segundo ele, mais do que um simples convênio de melhoramento genético, o compromisso do Programa de Melhoramento Genético Banco do Brasil e Grupo Adir é facilitar o acesso dos produtores rurais a um material genético que seja realmente capaz de elevar a produtividade e a margem de lucro das propriedades.

Costa compara a filosofia do Grupo Adir à eficiência produtiva o modelo norte-americano de produção de carne bovina, que apresenta uma taxa de desfrute elevada do rebanho, mesmo com plantel menor. Isto é o que temos presenciado no Grupo Adir, frisou.