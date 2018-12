Uma equipe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) conheceu nesta semana a experiência e o processo de concessão das operações de microcrédito paranaenses para estudar a adoção do mesmo sistema em Minas Gerais.

A Fomento Paraná possui uma carteira de crédito de mais de R$ 81 milhões em operações de microcrédito, fruto de mais de 28 mil contratos firmados com empreendedores da indústria, do comércio e de serviços de todas as regiões do Estado desde 2011.

A coordenadora da rede de parceiros, Maria Luiza de Carvalho, foi a responsável por apresentar o papel de cada entidade parceira no arranjo e o funcionamento da rede de agentes de crédito, com profissionais capacitados em parceria com o Sebrae para ofertar o crédito nos municípios.

“Mostramos a operação do microcrédito, as parcerias com as prefeituras, as associações comerciais, o Sebrae-PR e fizemos visitas a empreendimentos beneficiados”, diz Maria Luiza. “Nosso modelo é visto como um exemplo de sucesso e eles vieram conhecer para tentar replicar”, afirmou

Atualmente o Banco mineiro não trabalha com microcrédito, mas estuda implementar desse tipo de operação (até R$ 20 mil) para apoio a micro e pequenos comerciantes e prestadores de serviços de Minas Gerais.

“O modelo de arranjo paranaense é muito interessante, com um trabalho estruturado da Fomento Paraná com as prefeituras e associações comerciais para incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento local como um todo”, disse Sarah Castro, coordenadora de desenvolvimento de produtos do BDMG. “É o modelo de microcrédito mais eficaz que conhecemos”, afirmou.

TRABALHO DE CAMPO – A equipe do BDMG também esteve em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O agente Aroldo Bertassoni Biss apresentou o Centro de Empreendedorismo do município e levou a equipe para visitar alguns empreendimentos financiados.

“Primeiramente nós incentivamos a capacitação do empreendedor e a formalização do negócio e só depois oferecemos o crédito, de forma orientada. Assim o pequeno empresário aprende a gerenciar melhor o negócio e colhe melhores resultados”, explica Biss.

FOMENTO PARANÁ – É uma instituição financeira de desenvolvimento pública do Estado do Paraná. A instituição mantém uma rede de mais de 250 agentes de crédito que atendem nos municípios paranaenses.

Financia projetos de investimento para empreendedores da indústria, do comércio e do setor de serviços. Desde 2011, a instituição já contratou cerca de R$ 1 bilhão em financiamentos para empresas de micro, pequeno e médio porte em todo o estado.

No microcrédito, linha que atende especialmente os pequenos negócios, foram contratados em torno de R$ 290 milhões no período. Essas operações beneficiaram mais de 28 mil empreendimentos em 315 municípios de todas as regiões do Estado.