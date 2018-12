A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,019 bilhões na primeira semana de dezembro (1 a 9). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 10, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,667 bilhões e importações de US$ 3,649 bilhões.

No total do ano, o superávit é de US$ 53,677 bilhões, em linha com a previsão do governo, que é de que o superávit encerre o ano pouco acima de US$ 50 bilhões.

Na primeira semana do mês, houve alta de 28,8% na média diária das exportações na comparação com dezembro do último ano, passando de US$ 879,8 milhões para US$ 1,133 bilhão. Já as importações registraram alta de 15,9% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 629,9 milhões para US$ 729,7 milhões.