A poucos dias do réveillon, São Paulo recebe festas durante todos os dias da semana – as opções vão até o último dia do ano. Para aproveitar mais algumas baladas de 2017, confira o roteiro de casas noturnas que a reportagem preparou:

Dom. (24)

NATAL NOS TRILHOS

Árvores iluminadas, decoração temática e personagens natalinos animam a festa da Nos Trilhos, com pista ao ar livre e outra instalada dentro de um vagão de trem desativado. No line up, participam nomes como Lukas Vega, Hot Bullet e Liu. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Dom. (24), 1h/13h. R$ 60/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingresse.com

2ª (25)

TEREZA

Comandada pelo DJ Click, a festa agita o Espaço Desmanche com hinos da música nacional. Nomes como Tim Maia, Gal Costa e Gilberto Gil fazem parte da playlist. R. Augusta, 765, tel. (011) 4508-7256. Dom. (25), 17h. Grátis.

3ª (26)

GRINGO PARTY

A festa convida turistas e estrangeiros na cidade para formar uma das festas mais ecléticas da Rua Augusta. Hits do pop, electro, house, indie, funk e samba se dividem entre as duas pistas da Lab Club, com os DJs Raphinha Lucchesi, Adan Stokinger, The Twins, Lucas Guillen e Jahdiel Ramires. R. Augusta, 523, Consolação. 3ª (26), 23h/6h. R$ 15/R$ 30.

4ª (27)

I s2 2017

Para matar o tédio da quarta-feira, o open bar do Beco 203 serve chope artesanal, vodca, uísque, catuaba, refrigerante e vários drinques. No som, hits do pop e indie rock. R. Augusta, 609, Consolação, tel. (011) 3969-0203. 4ª (27), 23h/5h.

5ª (28)

QDZ WHITE PARTY

Em clima de réveillon, a festa toca pop e funk e sugere vestir peças na cor branca – quem obedecer o dress code tem entrada VIP até 1h. Club Yacht. R. Treze de Maio, 703, Bela Vista, tel. (011) 3104-7157. 5ª (28), 23h30/6h. R$ 40/R$ 100.

6ª (29)

ULTRALIONS

Leiloca Pantoja, Roque Castro, Fernando Moreno e Daniel MS tocam ritmos como pop, house e funk. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, tel. (011) 3111-6330. 6ª (29), 23h30/6h. R$ 50/R$ 200.

Sáb. (30)

CLUBE DOS 30

A festa é dedicada ao melhor da programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks, como Eldorado, Mit FM e Alpha FM. A playlist não deixa de fora as trilhas sonoras famosas de filmes de sessão da tarde, com bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, tel. (011) 3214-5256. 22h/5h. R$ 20/R$ 90 (até 22h, grátis).

Dom. (31)

RÉVEILLON DO BECO

Além do réveillon na Avenida Paulista, uma das opções mais populares para a virada do ano na cidade, baladas da região também organizam festas especiais. Uma delas será no Beco 203, que irá servir um espumante na entrada e conta com open bar a noite toda. Nas duas pistas, ritmos como pop, indie e funk. R. Augusta, 609, Consolação, tel. (011) 3969-0203. Dom. (31), 22h/5h30. R$ 50/R$ 90. Vendas pelo site: goo.gl/VCygMg