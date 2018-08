A última fase do programa Fala Curitiba termina na noite desta sexta-feira (3/8), com as reuniões nas regionais Bairro Novo e Cajuru. Organizado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), o programa ampliou de 10 para mais de 90 as reuniões nos bairros, englobando todas as regiões da cidade. Nos encontros a população sugere quais são prioridades da região onde moram para compor a proposta do orçamento de 2019.

Na noite desta quinta-feira (2/8) as consultas foram com os moradores das regionais Pinheirinho e Santa Felicidade, no auditório da Rua da Cidadania.

A Regional Pinheirinho teve 378 votos online e 206 votos presenciais, sendo a primeira a eleger todas as demandas de um tema só, no caso a segurança pública.

Foram escolhidas pela população as seguintes prioridades: Viaturas da Guarda Municipal descentralizadas por bairro (71 votos); ampliação do patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Fanny, com ênfase do período noturno (59 votos); intensificação do patrulhamento no bairro Lindóia (59 votos); ampliação do efetivo da Guarda Municipal (57 votos) e a ampliação do efetivo com mais viaturas e motos. (57 votos).

Santa Felicidade

No Fala Curitiba da Regional Santa Felicidade foram 769 votos online e 638 votos presenciais. O morador Valdir Tibes tem acompanhado as consultas públicas para defender mais investimento na Vila Hakim, no bairro São João, principalmente na área de contenção de cheias. “Na minha casa não entrou água, mas meus vizinhos ainda sofrem com as inundações quando dá uma chuva muito forte”, disse.

Por conta de empate no número de votos, a Regional Santa Felicidade elegeu seis demandas: semáforo no cruzamento da Av. Toaldo Túlio com Rua José Risseto e Rua Bortolo Paulin (186 votos); readequar o quadro de recursos humanos para repor servidores aposentados e exonerados (179 votos); adequação do CMEI Piquiri para atendimento somente para crianças de 0 a 3 anos e ampliação da Escola Municipal Walter Hoerner para atendimento de 4 e 5 anos (175 votos).

Também foram pedidos a ampliação de salas de aula na Escola Municipal Walter Hoerner para atendimento das crianças de 4 a 5 anos (pré-escola) e em contrapartida o CMEI Piquiri atenderia somente crianças de 0 a 3 anos (166 votos); reforçar sinalização nas seguintes ruas: José Tomasi esquina com a rua Dr. Rafi Salum; Estrada da Mina do Ouro; Rua Miguel Novicki; Rua Antônio Escorsin com Rua Sidnei Strafite de Oliveira (120 votos) e dar andamento no processo de regularização fundiária já iniciado na Vila Hakim (120 votos).

O que está sendo feito

Das 52 demandas eleitas pela população no Fala Curitiba do ano anterior, 43 já foram encaminhadas e nove estão em análise.

A Regional Pinheirinho já encaminhou as seguintes demandas:

– Ampliar o quadro de profissionais das Unidades de Saúde: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

– Intensificar as rondas da Guarda Municipal nos bairros Fanny, Novo Mundo e Lindóia.

– Contratação de Guardas Municipais para reforço da Segurança nas Escolas.

– Intensificar Rondas nas Escolas Municipais.

Na Regional Santa Felicidade já foram encaminhadas as seguintes demandas:

– Construção de quadra coberta na Escola Municipal Sônia Kenski.

– Manter os estoques de medicação e insumos pela Secretaria Municipal da Saúde de forma contínua.

– Regularização dos terrenos da Vila Jardim Califórnia.

– Ampliar efetivo da Guarda Municipal.