Bailarinos e coreógrafos de renomadas casas de tango de Buenos Aires se apresentam nesta sexta em Curitiba

Nesta sexta-feira (20), o restaurante argentino Cabaña Montefusco vai promover sua primeira Noite da Milonga. A partir das 21h, o casal de dançarinos Louise Malucelli e Marcos Roberts apresenta a Milonga Sentimental. O maestro Alejandro Di Núbila irá orquestrar as músicas que irão embalar a noite dos amantes das milongas. Os participantes poderão, além de assistir as fantásticas coreografias, dançar à vontade durante à noite.

O bandeonista e compositor Alejandro Di Núbila estará acompanhado dos músicos Fábio Cardoso (piano) e Marsal Nogueira (contrabaixo). O grupo já é referência da noite curitibana com o som tipicamente argentino das milongas e dos tangos. Já a dançarina Louise Malucelli, formada em balé clássico pelo Teatro Guaíra, é vencedora do Prêmio Carlos 2016 na categoria Melhor Bailarina da Temporada Verão. A premiação acontece todos os anos em um festival realizado na Argentina. Louise morou por anos no país vizinho, onde se aprimorou na técnica da dança argentina, e na Noite da Milonga do Cabaña Montefusco estará acompanhada por seu marido, o também dançarino Marcos Roberts. O casal é considerado o melhor do mundo, quando o assunto é tango. Os dois, durante anos, foram os primeiros bailarinos da casa Madero Tango e diretores coreográficos da Señor Tango, as mais renomadas casas de tango de Buenos Aires.

Além da boa música argentina, a noite será regada com o melhor da gastronomia portenha, com as autênticas empanadas, cortes nobres de carne bovina, cervejas e vinhos, todos genuinamente argentinos, à disposição dos clientes no menu preparado especialmente para o evento.

Para participar da Noite da Milonga Sentimental, o custo de entrada será R$20 por pessoa e é possível efetuar reservas pelo telefone (41) 3095-7441.

Serviço:

Noite da Milonga no Cabaña Montefusco

Dia 20 de abril, sexta-feira, a partir das 21h (a casa abre às 19h)

Rua Comendador Macedo, 566 – Centro

Valor da entrada: R$ 20,00 por pessoa

Possui estacionamento gratuito para clientes

Reservas pelo telefone (41) 3095-7441

www.cabanamontefusco.com.br

Facebook e Instagram: @CabanaMontefusco

Fotos: Divulgação.