Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil vão ser acompanhados “in loco” por auxiliares de Tite, o comandante da seleção nacional. Nesta quarta-feira, a CBF comunicou que Cléber Xavier e Matheus Bacchi estarão presentes aos estádios em que serão realizados os duelos que determinarão os clubes classificados à decisão.

Xavier, auxiliar técnico de Tite, vão ao Mineirão, onde o Cruzeiro defenderá a vantagem obtida no jogo de ida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, onde venceu por 1 a 0. Já Bachi, auxiliar técnico e tecnológico, estará na Arena Corinthians, local em que o time da casa terá pela frente o Flamengo – o primeiro confronto, no Maracanã, terminou empatado em 0 a 0.

Na última sexta-feira, ao convocar a seleção brasileira para amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, Tite optou por não chamar jogadores que defendem os clubes envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. A ideia foi não prejudicar times que podem disputar a decisão do torneio nacional, agendada para 10 e 17 de outubro.

Isso impediu que nomes como Dedé, Lucas Paquetá e Fagner, presentes na convocação anterior, fossem chamados novamente por Tite. Nesta quarta-feira, porém, serão acompanhados de perto pelos assistentes do treinador.

A comissão de Tite também tem acompanhado jogos fora do País. A CBF revelou que o auxiliar Sylvinho acompanhou a derrota do Monaco por 1 a 0 para o Angers, em casa, pelo Campeonato Francês, na terça-feira. A partida contou com a participação do zagueiro Jemerson, que foi titular pelo time monegasco e já recebeu chances com o treinador, embora não tenho figurado nas convocações mais recentes.