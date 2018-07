No último dia 25 de julho foi comemorado o “Dia do Motorista” data que foi oficializada pelo Decreto nº 63.461, de 21 de outubro de 1968. E para lembrar o dia, a Auto Viação Redentor, uma das tradicionais empresas que integra o Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, programou uma série de atividades, em sua sede, com a participação de seus colaboradores. O “Dia do Motorista” é comemorado no Dia de São Cristóvão, santo católico considerado o padroeiro dos Motoristas no Brasil.

A Auto Viação Redentor, que no mês de julho comemorou 60 anos de atividades, é certificada pela ISO 9001 norma que mantém até hoje. Atualmente a empresa esta sobre a administração de membros da segunda e terceira geração da família.

Ao destacar o trabalho de valorização dos colaboradores, “estamos realizando treinamentos diários de todas as equipes”, conforme lembra a Diretora de RH Sueli Gulin Calabrese que enfatiza: “Buscamos melhorias, para termos uma equipe de alta performance, para isto estamos trabalhando com uma Consultoria em Gestão, com a incumbência de sermos “a Melhor Empresa de Transporte Coletivo de Curitiba”, para satisfação e atendimento de nossos clientes e também de nossa equipe”.

Em 1947, os irmãos Alfredo e João, iniciaram suas atividades no transporte de passageiros e logo convidaram seus outros quatro irmãos, Domingos, Ângelo, Valentin e David, para se associarem ao novo negócio. Assim nasceu a empresa que hoje é o Transporte Coletivo Glória. Em 1980, aproveitando a paixão pelo transporte e a determinação para expandir, os irmãos Gulin assumiram o controle acionário da Auto Viação Redentor, que estava em operação desde 1958.

Em 1993, com a implantação de uma nova empresa no segmento, houve mudança na estrutura administrativa dos negócios dos seis irmãos e se dividiram em duas famílias acionárias por empresa. Foi nessa época que o comando da Auto Viação Redentor passou à ser realizado pelas famílias Angelo e João Gulin.

A segunda geração com o apoio dos colaboradores da Auto Viação Redentor já estiveram na posição de maior empresa de transporte coletivo de Curitiba, e hoje busca alcançar novamente a posição. Operando com 71 linhas e cerca de 309 ônibus. A frota inclui 39 biarticulados – modelo implantado na década de 90 e considerado o carro-chefe do sistema que continua a ser referência em transporte público para várias cidades do mundo. O capital humano é representado por aproximadamente 1.800 colaboradores, responsáveis diretos ou indiretos pelo transporte de passageiros, assim como pela quilometragem realizada que representa aproximadamente 55mil quilômetros diariamente.

História vista pelo vinho

O advogado, empresário, enófilo, sommelier e consultor de vinhos Osvaldo Nascimento Junior, fará palestra nesta quarta-feira (8) quando abordará, entre outros itens, o vinho na antiguidade e sua história, o vinho no mundo e seus maiores produtores e o que o vinho representa economicamente hoje no mundo. Osvaldo Nascimento Junior é autor do livro “Vinum Vita Est – A História Vista Pelo Vinho” que segundo ele “nenhuma bebida atrai tanta atenção da medicina quanto o vinho. Tem acompanhado o homem em sua trajetória pelo mundo, se tornando um fenômeno como a gastronomia.”

Osvaldo Nascimento que escreve sobre o vinho está comemorando dez anos de colunismo no mundo vínico sendo que em sua obra apresenta uma seleção de colunas publicadas em diversos veículos de comunicação, cursos e palestras, levando o leitor a um passeio cultural e didático pelo apaixonante universo de Dionísio e Baco. O evento acontece no Teatro João Carlos Fiani – Shopping Novo Batel (Rua D. Pedro II, 255)a partir das 19h00min. Com vagas limitadass a entrada é franca . Com apoio do Consulado do Chile no Paraná e Shopping Novo Batel haverá degustação de vinhos chilenos. Informações e Inscrições pelo fone 3222-4484

Atelliê Beauté Art

Nesta quarta-feira (1º) será inaugurado o Atelliê Beauté Art no Shopping Crystal. O evento contará com uma exposição do artista plástico catarinense Luiz de Souza, que apresentará a série “Mães Natureza”, composta por oito desenhos que fazem alusão ao ciclo da vida através das estações do ano, e relacionam-se à perda de cabelos ocorrida em decorrência de quimioterapias. Parte da renda das obras é destinada à ONG Atitude na Cabeça, que confecciona perucas feitas com a doação de mechas de cabelos naturais. Posteriormente, estas são entregues a pessoas em tratamentos de saúde como câncer. A proposta do Atelliê Beauté Art é promover mais vernissages e exposições artísticas ao longo dos próximos meses, visando aproximar a arte da beleza, pertencentes a universos complementares.

O Atelliê Beauté Art é a primeira franquia da marca premium do grupo Lady & Lord, fundado há 35 anos na capital paranaense e hoje uma das maiores redes de franquias do segmento de salão de beleza do país. Sob o comando dos franqueados Aureo Lino e Fernando Lino, também licenciados das lojas do Lady&Lord no Shopping Curitiba e no Maringá Park Shopping, o Atelliê Beauté Art já funciona desde meados de maio em clima de soft opening.

Espaço Verde Mais

Acontece nesta quarta-feira (1º) o workshop com degustação sobre massas especiais e harmonização de vinhos, que marcarão lançamento do Espaço Gourmet Verde Mais que está localizado na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza 1315. na Vila Hauer.

Rabusch em Curitiba

A Rabusch, rede de lojas especializada em vestuário feminino, acaba de chegar ao Paraná. O Shopping Estação, em Curitiba, foi o escolhido para receber a única unidade da franquia gaúcha no estado.A marca se destaca pela releitura da alfaiataria clássica e estamparia exclusiva para mulheres. As criações são inspiradas na versatilidade do público feminino, que trabalha, viaja, tem uma agenda lotada e está sempre conectado com o mundo, mas que, mesmo assim, não perde o charme.A unidade da Rabusch do Shopping Estação conta com itens da coleção de inverno e um preview da coleção primavera/verão, com condições especiais de pagamento.De acordo com a franqueada, Karina Nicco, o Shopping Estação foi escolhido em função da localização e também do perfil. “No entorno e no próprio shopping, temos clientes com o perfil da marca: mulheres de sucesso, atuantes no mercado de trabalho e profissionais liberais, que estão sempre conectadas com o mundo da moda. Este é o público que queremos atingir”, afirma Karina.

Os rumos para o Brasil

O professor Judas Tadeu Grassi Mendes Ph.D em Economia pela Ohio State University foi o convidado do Conselho de Desenvolvimento, Economia e Finanças da Associação Comercial do Paraná, para a reunião de trabalho sob a direção do vice-presidente Antoninho Caron, na qual o destaque foi a palestra “Rumos a um país sem rumo”, que é o título do livro editado esse ano por Judas Tadeu.Para Judas Tadeu Grassi Mendes dez Propostas de Emenda Constitucional (PECs) são vitais para tirar o Brasil da crise institucional em que está mergulhado há várias décadas, iniciando com uma política de pessoal destinada a impedir aumentos salariais acima da inflação nos três poderes, Estados e municípios. Grassi acentua que as mudanças preconizadas no livro “Rumos a um país sem rumo” passam pela conscientização em prol da reeleição zero, possibilitando que a maioria do Congresso seja formada por novos integrantes comprometidos com políticas públicas que estimulem o crescimento econômico, geração de emprego e renda para os brasileiros, além da redução das desigualdades sociais, eliminação de privilégios de poucos e assegurando cidadania para todos.

Mostra de Profissões

Conhecer um helicóptero por dentro, ver como funciona um tribunal do júri, participar de um campeonato de Fifa e criar um protótipo. Essas e outras atividades são atrações na Mostra de Profissões da Universidade Positivo (UP), que acontece nesta quarta-feira, 1° de agosto, no câmpus Ecoville da UP. Para oferecer aos jovens e suas famílias uma experiência completa no câmpus, o evento também traz apresentações da banda Firecracker, além de uma praça de food trucks, estandes dos cursos e visitas guiadas pelo câmpus e pela infraestrutura dos blocos, centros de eventos e esportes e auditórios da universidade.