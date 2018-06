Austrália disputará um Mundial pela quinta vez e se destaca pelo turismo cultural e de aventura

A Austrália participa de mais uma Copa do Mundo. Pela quinta vez na sua história e pela quarta consecutiva. Em 2018, o time australiano encara na primeira fase a França, um dos mais fortes do grupo, e times sem expressão como Dinamarca e Peru. Sem grandes expectativas, o time avançou apenas uma vez a partir da fase de grupos, antes de ser eliminada nas oitavas de final, em 2006.

No turismo é diferente. A qualidade hoteleira é surpreendente. As opções de viagem são tão diversas quanto o próprio país. Por essas características, a Austrália é ideal para quem busca aventura, natureza, gastronomia, vinhos com excelente qualidade, compras, arte, cultura e muito mais. É a oportunidade para se conectar à cultura mais antiga do planeta.

Na famosa cidade de Sydney é possível explorar praias como Bondi, Bronte, Coogee e Palm Beach. Visitar o Parque Nacional de Sydney Harbour e Blue Mountains é indispensável. A cidade também oferece restaurantes finos e fogos durante o Revéillon, que são incríveis.

Degustar vinhos e visitar as vinícolas da região de Adelaide também é fascinante. Nessa mesma região é possível conhecer o Instituto Nacional da Cultura Aborígene e o Kangaroo Island, em que é possível ver a fauna nativa e ainda uma colônia de procriação de leões-marinhos. “As opções da capital do Estado de South Australia são variadas e atraem casais em lua de mel, ou grupo de amigos em busca de aventuras e conhecimento”, aponta o CEO da Travely, Renan Tavares.

Em Melbourne, é possível descobrir vielas ocultas, bares agitados, o Jardim Botânico Real, o Federation Square e curtir o Spring Racing Carnival, uma das maiores festas do mundo que faz parte do calendário de corridas da Austrália. “Melbourne é uma cidade muito jovem, vibrante e simpática, com ar mais europeu que outras cidades australianas. Os parques e praias servem de contraponto à arquitetura quer ora é moderna ora apresenta-se com fachadas vitorianas, do tempo da colonização”, enfatiza o CEO da Travely, Renan Tavares.

Para os amantes de esporte, a Austrália também oferece grande diversidade, com opções de mergulho, surfe, rugby, aussie rules e críquete. Para quem adora a diversidade biológica, o encantamento fica por conta dos cangurus, coalas, ornitorrincos e outros animais selvagens.

