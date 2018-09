Após violentos protestos contra a política migratória do governo alemão na cidade de Chemnitz, no leste do país, ganhou força no país o debate sobre um possível monitoramento pelas autoridades federais do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A legenda foi uma das organizações envolvidas nasrecentes manifestações em Chemnitz, motivadas pelo assassinato de um cidadão alemão de 35 anos. O fato de dois suspeitos pelo crime serem estrangeiros – um sírio e um iraquiano – acirrou os ânimos na cidade e levou extremistas a perseguirem e atacarem pessoas que aparentavam ser estrangeiras durante os protestos.

No último sábado, cerca de 6 mil apoiadores da AfD e do Pegida (sigla em alemão para “Patriotas europeus contra a islamização do Ocidente”) saíram às ruas de Chemnitz. Líderes da AfD, entre eles, Björn Höcke, da Turíngia, participaram da marcha.

Políticos social-democratas e alguns conservadores expressaram apoio ao monitoramento do partido, ainda que o Ministério do Interior afirme não haver uma base legal para que essa medida seja colocada em prática.

O vice-presidente do Bundestag (Parlamento alemão), Thomas Oppermann, do Partido Social-Democrata (SPD), afirmou ao jornal Die Welt nesta segunda-feira (03/09) que o Departamento Federal de Proteção à Constituição, o serviço secreto interno do país, deveria investigar uma possível colaboração da AfD com grupos radicais de extrema direita.

“A questão dos refugiados divide a sociedade, e a AfD se engaja de maneira cada vez mais radical nessa onda”, disse Oppermann. “Por isso,o Departamento Federal de Proteção à Constituição deve observar de perto a divisão de tarefas entre a AfD e os neonazistas”, exigiu, acusando o partido de atacar diretamente as bases do Estado de Direito e de incitar a violência.

“A AfD se deixou transformar numa frente de radicais de direita nas ruas de Chemnitz, seja por vontade própria ou não”, afirmou a líder do SPD no Bundestag, Andrea Nahles, ao defender que a sigla direitista seja observada de perto.

O secretário-geral do SPD, Lars Klingbeil, afirmou que “se alguém ameaça o Estado, deve ser monitorado”.

Martin Dulig (SPD), vice-governador do estado da Saxônia, onde fica Chemnitz, afirmou ao Die Welt haver “pós-fascistas” entre os políticos da AfD.

“Temos que deixar de ser reféns da AfD”, afirmou. Ele defende que o foco deve estar mais nos eleitores do partido do que na sigla, que, segundo diz, “vive da manipulação das pessoas e de seus medos”.

Os líderes da conservadora União Democrata Cristã (CDU,) da chanceler federal Angela Merkel, se dividem quanto a um monitoramento de um possível envolvimento da AfD com grupos radicais de direita.