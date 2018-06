Aumenta número de brasileiros em Portugal

Os brasileiros formam atualmente a maior comunidade estrangeira em Portugal. São 85 mil pessoas – o que equivale a 20,3% dos 421.711 imigrantes que vivem no país. Os números, correspondentes ao ano de 2017, foram apresentados nesta quarta-feira (27/06) no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, elaborado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Os dados sobre a imigração brasileira apontam um crescimento de 5,1% em 2017, revertendo as quedas sucessivas registradas desde 2011. O total dos brasileiros que vivem no país aumentou de 81.251 para 85.426.

Os brasileiros também são o maior número entre os que pediram a cidadania portuguesa, com 10.805 pedidos em meio a um total de mais de 37 mil. O relatório revela que 63% das recusas de entrada no país pelas autoridades portuguesas nos aeroportos em 2017 foram de cidadãos brasileiros: 1.336 de um total de 2.142 rejeições, ou seja, 368 a mais do que no ano anterior.