Atual bicampeão, Wawrinka leva ‘pneu’ e é eliminado em Genebra

Atual bicampeão do Torneio de Genebra, o suíço Stan Wawrinka se despediu da torcida nesta quinta-feira ao ser eliminado pelo húngaro Marton Fucsovics. O ex-número 3 do mundo chegou a levar um “pneu” na derrota pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h11min de jogo.

A queda precoce de Wawrinka, atual 25º do mundo, preocupa às vésperas de Roland Garros. O tenista suíço somou apenas quatro vitórias na temporada até agora, em 10 partidas disputadas. Ele tenta se restabelecer no circuito após passar por cirurgia no ano passado, quando encerrou sua temporada de forma precoce, após Wimbledon.

Com a vitória, Fucsovis, 60º do mundo, avançou à semifinal. Seu próximo adversário será o norte-americano Steve Johnson, que precisou vencer duas partidas nesta quinta para seguir vivo na competição. Isso porque a programação foi atrasada no dia anterior em razão de falta de iluminação natural.

No primeiro jogo do dia, o 47º do ranking superou o checo Lukas Rosol por 6/4, 4/6 e 6/3. Na sequência, pelas quartas de final, bateu o argentino Guido Pella por 6/3 e 6/4. Pella havia sido o responsável pela eliminação do principal favorito ao título, o norte-americano Sam Querrey, por 7/5, 6/7 (6/8) e 7/6 (7/4).

O outro duelo das semifinais terá o alemão Peter Gojowczyk e o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de chave. Gojowczyk avançou na chave ao superar o italiano Andreas Seppi por 6/3, 6/7 (3/7) e 6/3. Fognini, por sua vez, despachou o norte-americano Tennys Sandgren por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

FRANÇA – Em outro torneio preparatório para Roland Garros, o austríaco Dominic Thiem não conseguiu finalizar seu segundo jogo em Lyon, nesta quinta. A falta de luz natural paralisou o duelo contra o espanhol Guillermo Garcia-Lopez antes do início do terceiro set. Cada um vencera uma parcial no tie-break.

Maior favorito em Lyon e uma das apostas para o Grand Slam francês, Thiem, se vencer, enfrentará o sérvio Dusan Lajovic, que avançou nesta quinta ao bater o norte-americano Taylor Fritz por 7/5 e 6/1.

Em outros jogos desta quinta, o britânico Cameron Norrie surpreendeu o norte-americano John Isner, segundo cabeça de chave, pelo placar de 7/6 (7/1) e 6/4. Ele vai enfrentar agora o francês Gilles Simon, que eliminou o casaque Mikhail Kukushkin por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5).