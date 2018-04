Ato em apoio a Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC começa a esvaziar

O ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao redor e dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, começa a esvaziar. O caminhão de som, que vinha sendo usado para discursos de aliados, foi desligado.

Pouco a pouco os apoiadores do petista têm ido embora. No prédio, o terceiro andar tem contato com apresentações musicais, o que ainda mantém uma parte dos militantes. Lula está no segundo andar, em uma sala reservada, acompanhado de aliados. A expectativa é de que ele se pronuncie só amanhã, depois de missa em homenagem a Marisa Leticia.