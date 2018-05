Atlético-MG acerta contrato definitivo de Gustavo Blanco

Um dos destaques do Atlético Mineiro neste início de Brasileirão, o volante Gustavo Blanco foi premiado nesta segunda-feira com um contrato definitivo com o clube mineiro. O jogador, que estava no Atlético sob empréstimo junto ao Bahia, acertou vínculo até 31 de dezembro de 2022.

A diretoria do Atlético não revelou as cifras envolvidas na negociação, mas o Bahia informou que o acerto foi concretizado por R$ 1,2 milhão. O valor teria sido definido ainda no fim de 2017, antes de o clube mineiro exercer o seu direito de compra do jogador. O Bahia disse manter 30% dos direitos econômicos dele.

Formado na base do time baiano, ele se tornou profissional da equipe em 2015 e disputou 30 jogos, com um gol. Em junho do ano passado, foi contratado por empréstimo pelo Atlético. Mas somente nesta temporada passou a receber mais chances que ele aproveitou e mostrou serviço em campo.

“Quando cheguei ao clube, disse que era a realização de um sonho jogar no Atlético e, hoje, dou mais um passo importante na minha carreira. Estou muito feliz pelo acerto e por ter uma boa sequência pela frente”, afirmou o volante, que vem se tornando referência no meio-campo atleticano.

“Quando cheguei aqui, me disseram que eu cairia nas graças da torcida pela minha característica de jogo e foi o que aconteceu. Então, é continuar trabalhando, com os pés no chão, para dar mais alegria a ela”, declarou o jogador de 23 anos.

A boa fase vem ajudando o Atlético a se destacar no Brasileirão. Com o triunfo no clássico de sábado, contra o Cruzeiro, a equipe de Gustavo Blanco assumiu a liderança da tabela, com 13 pontos, dois a mais que os rivais mais próximos.