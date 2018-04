Atlético empata com Arsenal e decide em Madri vaga na decisão da Liga Europa

O Atlético de Madrid conquistou nesta quinta-feira um grande resultado na busca pela vaga na decisão da Liga Europa. Fora de casa e com um jogador a menos durante quase todo o duelo, conseguiu arrancar o empate com o Arsenal por 1 a 1, no duelo de ida das semifinais, disputado em Londres, no Emirates Stadium.

O jogo de volta entre os times está marcado para próxima quinta-feira, em Madri, no Wanda Metropolitano. E a equipe espanhola, além de ser mandante, entrará em campo com a vantagem de só precisar de um empate sem gols para se garantir na grande decisão da Liga Europa, que nesta temporada vai ser disputada em Lyon.

O duelo desta quinta foi historicamente emblemático para o Arsenal. Nos passos finais da sua 22ª e última temporada à frente, o técnico Arsène Wenger comandou a equipe pela última vez em Londres por uma competição europeia. E viu o placar do duelo ser definido com gols de dois compatriotas franceses.

O primeiro tempo do jogo em Londres foi praticamente de defesa contra ataque. O Arsenal impôs grande pressão sobre o Atlético de Madrid desde os minutos iniciais, situação que se intensificou a partir do décimo, quando Vrsaljko cometeu falta dura em Lacazette, recebendo o seu segundo cartão amarelo na partida. Antes mesmo da exclusão, o atacante francês já havia acertado a trave adversária.

Ficar com um jogador a menos irritou demais o técnico Diego Simeone, que passou a reclamar demais das decisões da arbitragem, também sendo expulso quase na sequência. Nesse cenário, o Arsenal sufocou o Atlético de Madrid, mas falhou demais nas finalizações ou parou em Oblak. Em um dos lances mais perigosos, aos 20 minutos, Welbeck trocou passes com Wilshere e bateu para forte defesa do goleiro.

A partir dos 30 minutos, porém, o cenário se alterou. O Atlético de Madrid passou a exibir maior organização tática e equilibrou o jogo. Além disso, encontrou espaços nos contra-ataques para ser até mais perigoso do que o Arsenal. Assim, Griezmann deu trabalho a Ospina duas vezes, mostrando que a equipe espanhola estava viva no jogo.

A pressão do Arsenal se intensificou no segundo tempo. O time londrino tinha praticamente o dobro da posse de bola em relação ao Atlético de Madrid, que optou por apenas se defender. Mas acabou não sendo suficiente para o time não ser vazado. E, aos 15 minutos, Wilshere fez cruzamento para Lacazette, na pequena área, colocar a equipe da casa em vantagem.

Tentando conquistar um resultado mais confortável para o jogo de volta, o Arsenal se manteve no campo de ataque. Só que o Atlético aproveitou a chance que teve para conquistar um grande resultado. Lançado, Griezmann ganhou disputa de Koscielny e saiu na frente de Ospina. O goleiro defendeu parcialmente a finalização, mas o atacante francês pegou o rebote e aí marcou para o time espanhol, aos 35 minutos.

O Arsenal ainda teve uma grande oportunidade para ao menos deixar o seu estádio com a vitória. Aos 42, Lacazette cruzou para Ramsey, que cabeceou para grande defesa de Oblak. Assim, o Atlético volta para Madri com um ótimo resultado, especialmente pelas circunstâncias em que foi conquistado.