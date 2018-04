Atividade expandiu nos EUA, mas com alta modesta nos salários, mostra Livro Bege

A atividade econômica expandiu nos Estados Unidos em março e no início de abril, com crescimento disseminado no emprego, mas avanço em grande medida modesto nos salários, de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O documento é um sumário de informações sobre a economia do país e embasa as decisões de política monetária.

Todos os 12 distritos regionais do Fed reportaram expansão na produção econômica nas últimas semanas, disse o banco central. O relatório foi baseado em informações coletadas até 9 de abril.

Os contatos no setor empresarial em muitos distritos descreveram o mercado de trabalho como aquecido, com muitas empresas com dificuldades para encontrar candidatos qualificados. Empresas em Little Rock, Arkansas, por exemplo, mostraram dificuldades para obter funcionários para a construção, mecânicos e técnicos. Agora, várias entidades da área começaram programas de treinamento para lidar com a aparente falta de qualificação de alguns trabalhadores.

O relatório mais recente do Departamento de Trabalho mostrou que a taxa de desemprego seguiu em 4,1% pelo sexto mês seguido. Muitos economistas esperam que um mercado de trabalho mais aquecido produza maiores avanços salariais, com empresas competindo por menos trabalhadores. O Livro Bege, porém, mostrou que a maioria dos distritos reporta crescimento apenas modesto nos salários. A tendência é evidente no distrito de Cleveland, onde empresas continuam a registrar dificuldade em encontrar trabalhadores, mas também notam que não houve mudanças significativas na pressão sobre os salários. Fonte: Dow Jones Newswires.