Ataque talibã com ambulância-bomba no Afeganistão mata mais de 90

Subiu para 95 o número de mortos num atentado terrorista cometido pelo Talibã em Cabul, no Afeganistão, neste sábado (27). Outras 163 pessoas ficaram feridas, segundo, informações do Ministério da Saúde do país. De acordo com as autoridades, o grupo usou uma ambulância carregada com bombas para realizar a ação.

A explosão atingiu uma área internacional da capital afegã, próxima à antiga sede do Ministério do Interior, que atualmente abriga o Alto Conselho da Paz (HPC), e dos escritórios da União Europeia no local. “É um massacre”, disse o coordenador de Emergências no país, Dejan Panic, um dos primeiros a chegar na cena do ataque. Mesmo três horas após a ação, ambulâncias ainda estão no lugar da explosão para ajudar os feridos ou encontrar mais vítimas.

Há menos de uma semana, um outro ataque do Talibã contra o Hotel Intercontinental, em Cabul, matou 22 pessoas.

Com Ansa