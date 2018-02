Atacar Justiça é “inadmissível” e “inaceitável”, afirma Cármen Lúcia

Na cerimônia de abertura do Ano Judiciário de 2018, nesta quinta-feira (1º), a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, disse que se pode discordar de decisões da Justiça, mas que deve se recorrer aos meios legais para reclamar e que “justiça individual” é vingança. “Pode-se ser favorável ou desfavorável a decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial, pelos meios legais e pelos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a Justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal”, afirmou a ministra. A solenidade, realizada no plenário do STF, conduzida por Cármen Lúcia, contou com as presenças dos presidentes da República, Michel Temer, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Eunício Oliveira, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, entre outras autoridades. A cerimônia marca o retorno dos ministros às atividades jurisdicionais, após o período de recesso e férias coletivas, no qual a presidente do STF ficou no plantão, decidindo as questões urgentes submetidas ao Tribunal.