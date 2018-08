A Associação Paranaense MMDC 32 e Heróis do Cerco Lapa promoveu na última sexta-feira, no Círculo de Estudos Bandeirantes, o evento chamado “Nove de Julho Paranaense”, que visa manter viva a memória da Revolução Paulista de 1932, que pretendia manter a legitimidade da Constituição. Por ocasião da solenidade foi entregue a Medalha Constitucionalista a personalidades civis e militares, que são consideradas pelos organizadores como defensores da Constituição Federal. Ao todo foram homenageadas 50 personalidades, tais como o comandante da 5ª Região Militar, general Aléssio Oliveira da Silva, a comandante geral da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, o advogado João Casillo, o ex-ministro Borges da Silveira e os prefeitos Paulo César Furiati, da Lapa e Rafael Greca, de Curitiba.

A sigla MMDC refere-se a quatro estudantes mortos em confronto com a polícia em 1932 (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo) e se tornou um símbolo do movimento em São Paulo, que lutou contra o governo de Getúlio Vargas por quase três meses e resultou na morte de 934 pessoas, segundo dados da época. Mesmo derrotado, o movimento paulista fez Vargas convocar a Constituinte de 1934 que criou a nova Constituição. Aqui no Paraná, anualmente a data do 9 de Julho é comemorada pela Associação e são entregues medalhas a personalidades escolhidas.