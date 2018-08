O prefeito Rafael Greca vistoriou, na tarde da segunda-feira (13/8), o serviço que está substituindo o antipó antigo por asfalto novo na Rua Coronel Herculano de Araújo, no bairro Novo Mundo. A vistoria foi feita no cruzamento com a Rua Olga de Araújo Espíndola, onde a equipe contratada pela Prefeitura de Curitiba fazia a aplicação da primeira das duas camadas de asfalto.

“Inspecionamos o asfalto novo em 1.075 metros da Rua Herculano de Araújo, espinha do Novo Mundo, ligação importante entre o Portão e a Vila Formosa. São 260 ruas que estão sendo refeitas em toda a cidade, as que mais precisam, as ligações entre os bairros “, disse o prefeito, ao lado dos administradores do Pinheirinho, Reinaldo Boaron (Bracatinga), do Portão, Gerson Gunha, e de representantes da Secretaria de Obras Públicas que fiscaliza os trabalhos em todas as etapas.

A renovação do pavimento começou no dia 9 de agosto e está sendo feita desde a Rua João Surian (que também está sendo asfaltada) na direção da Avenida República Argentina.