Às vésperas do G7, Trump responde a críticas de chefes de Estado

Horas antes do início da reunião do G7 (grupo dos sete países com as economias mais avançadas do mundo), em Quebec (Canadá), o presidente Donald Trump devolveu no Twitter as críticas do anfitrião do encontro, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e do presidente da França, Emanuel Macron, que disseram em uma coletiva em Montreal que uma discussão sobre retaliações sobre a política tarifária de importações sobre o aço e o alumínio adotada por Washington deve ser realizada.

Trump dirigiu-se diretamente aos dois líderes em uma postagem no Twitter hoje (7). “Por favor, diga ao primeiro-ministro Trudeau e ao presidente Macron que eles estão cobrando as tarifas massivas dos EUA e criando barreiras não monetárias. O superávit comercial da União Europeia com os EUA é de US $ 151 bilhões e o Canadá mantém nossos agricultores e outros. Esperamos vê-los amanhã”.

Mais cedo, Macron também usou o Twitter para dizer que o presidente Trump parecia não se importar com o isolamento. “O presidente americano pode não se importar em ficar isolado, mas também não nos importamos em assinar um acordo de seis países. Como esses seis países representam valores, eles representam um mercado econômico que tem o peso da história e que é agora uma verdadeira força internacional “.

Com Ag Brasil