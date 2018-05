AS DESINFORMAÇÕES DO SÉCULO XXI: O CASO DE KARL MARX

Em maio de 2018, mais precisamente no dia 05, completamos dois Séculos de nascimento do filósofo, jornalista, advogado, economista e um dos pensadores mais influentes dos últimos 200 anos: Karl Marx. Em uma era de fake News, trago o caso de Marx para ilustrar que nunca a humanidade teve acesso a um número quase infinito de informação, porém, me parece que ainda falta o saber usá-la, e, portais de jornais como esse, do Jornal Indústria e Comércio trazem elementos cruciais na separação do joio do trigo, e trazer informações reais, de fonte seguras a sociedade.

Primeira desinformação a ser resolvida é que Marx é o pai e todos os ditadores. Ora, desde a história do mundo há ditadores. O que foi Ramsés? Por que Moisés liberou seu povo do Egito. Os ditadores do Século XX, em especial Lênin e Stálin pregaram sua ‘própria’ interpretação dos pensamentos de Marx, e em seu ‘nome’ fizeram as atrocidades e incitaram outras, como conhecemos. Quem assim o pensa, ficou apenas na introdução do livro ‘Manifesto Comunista’: Proletariados do mundo todo uni-vos. Dessa forma, vos digo: Dai, pois, a Lênin o que é de Lênin, e a Marx o que é de Marx.

Quanto a parte teórica, que muitos ignoram o ‘materialismo histórico’, podemos dizer que a sua tese central é a de que o ser social determina a consciência social, isto é, a atividade material, produtiva, a forma como os homens se relacionam com a Natureza, por meio do trabalho, é o alicerce de toda organização social. O sistema econômico, segundo essa perspectiva, é a base sobre a qual se ergue todo o edifício da sociedade; as relações de produção (formas de propriedade dos meios de produção, classes sociais e as relações entre elas) constituem o fundamento das instituições jurídicas e políticas (Estado) e das ideologias ou formas de consciência social (costumes, arte, religião).

Aron, em 2008, trouxe um das grandes contribuições do pensamento de Marx: o homem realiza sua humanidade no trabalho, e é na liberação do trabalho que marcará a humanização da sociedade; e o homem só realiza sua humanidade na medida em que reduz suficientemente a duração da jornada de trabalho, a fim de que possa fazer outras coisas além do trabalho. Com isso, temos que essa é uma temática atual, onde a maior causa de afastamento do trabalho pelo INSS é a depressão.

Essas são as premissas esquecidas, os espalhadores de fake News dizem que a URSS é o materialidade da teoria de Marx, ledo engano, pois segundo Marx a revolução seria em países industrializados, com o capitalismo avançado; e não em um país camponês como à Rússia. A revolução não foi do proletariado e sim sob o proletariado. Marx não contribuiu com o Fascismo, isso é coisa de Lenin/Stalin que subverteram o seu pensar. Marx, em o seu Livro mais famigerado ‘O Capital’ fez uma leitura do sistema da época, simples assim. Um olhar sobre o passado, o entender o presente e lançar umas pinceladas sob o futuro.

Assim, sugiro a sociedade leitura, muita leitura de diversas fontes, e assim, no processo dialético seja capaz de chegar as suas conclusões, e não ficar repetindo as coisas por ai, igual um papagaio que tudo fala, e nada entende. Quanto a leitura de Marx, comece com A Sagrada Família, depois a Ideologia alemã.

Elizeu Barroso Alves

Doutorando em Administração, Bolsista Prosup-CAPES, e professor Universitário