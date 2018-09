O Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, é um dos sete museus brasileiros listados pelo Kayak, considerado o principal buscador de viagem do mundo, como sugestão para quem pretende viajar pelo país, em busca de atrações culturais, em tempos de dólar caro. Confira a relação:

Inhotim, Brumadinho: Inhotim, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, é o maior museu a céu aberto da América Latina, reunindo trabalhos de muitos dos principais artistas contemporâneos do Brasil e do mundo. Passear por lá no verão é muito gostoso, já que o museu em si é uma obra, localizado num parque com uma flora do mundo inteiro, com direito a animais de muitas espécies. Muitas das obras são instalações interativas, e os visitantes podem alugar um carrinho caso andar pelo parque se prove muito cansativo. O local também conta com boas opções de restaurante e lojas com lembrancinhas de todos os tipos. O ideal é se hospedar em Belo Horizonte e de lá pegar um ônibus ou alugar um carro para o Inhotim, que fica a uma hora da capital.

Masp, São Paulo; o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, também conhecido como Masp, é um dos mais importantes do país. Foi fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand e conta tanto com um acervo fixo de obras de vários séculos e nacionalidades como com exposições rotativas. Além delas, também realiza palestras, seminários e oficinas por onde passam muitos dos principais artistas brasileiros. O prédio em si é um projeto arquitetônico incrível de Lina Bobardi, com um dos maiores vãos sem colunas do mundo. O museu fica na Avenida Paulista.

MAC Niterói: Oscar Niemeyer foi o arquiteto responsável pelo projeto do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, inaugurado em 1996. Inspirado em um disco voador, o prédio rapidamente tornou-se uma maravilha arquitetônica admirada no mundo todo, além de ter se consolidado como um dos principais pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Afora seu acervo fixo, o museu busca estimular práticas experimentais em arte, ciência e educação, a fim de aliar tradição e modernidade. Aos sábados, há visitas guiadas em vários horários.

Instituto Ricardo Brennand, Recife: no bairro da Várzea, em Recife (PE), o Instituto Ricardo Brennand é uma das instituições culturais brasileiras de grande renome no mundo todo. Inaugurado em 2002, o prédio é inspirado em castelos medievais europeus e é circundado por uma grande área de mata atlântica preservada. Reúne um amplo acervo artístico e histórico, com armaduras, armas e outros objetos originais da Europa medieval e da Ásia. Além do acervo, o museu realiza exposições temporárias e eventos de muitos tipos. O restaurante Castelus, localizado dentro do complexo, reúne várias opções de comidas regionais para o intervalo. Para se chegar ao museu o ideal é pegar um táxi ou alugar um carro em Recife – não há linhas de ônibus muito práticas.

Pinacoteca do Estado, São Paulo: no centro da cidade, o prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo foi projetado no final do século XIX e construído com tijolos ingleses. Fica ao lado do Parque da Luz, é o museu mais antigo da cidade e abriga quase 10 mil obras, com foco em artistas brasileiros. O museu passou por uma grande reforma no final da década de 90 para melhor receber seus visitantes e, no térreo, conta hoje com o Memorial da Resistência de São Paulo, dedicado a preservar a memória da resistência à ditadura militar.

Museu Oscar Niemeyer, Curitiba: instituição cultural de Curitiba dedicada a exposições de artes visuais, arquitetura e design. Seu projeto foi realizado pelo renomado arquiteto brasileiro que lhe deu nome. Possui mais de 17 mil metros quadrados de área expositiva, considerada uma das maiores da América Latina. Foi inaugurado em 2002, pelo então governador Jaime Lerner, e reúne trabalhos focados principalmente em artes visuais. No local também são realizados cursos e oficinas abertos ao público.

Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre; criada em 1995, a Fundação Iberê Camargo tem o objetivo de preservar e estimular reflexões sobre a obra do artista brasileiro que lhe dá o nome. Lá, educadores e profissionais transdisciplinares das ciências humanas realizam uma série de programas públicos com o objetivo de fomentar a cultura, a reflexão e a produção artística. Mais recentemente, têm proposto encontros, exposições, palestras e seminários mais abertos, a fim de discutir temas ligados a às artes moderna e contemporânea e outros campos de produção cultural como música, cinema, literatura e teatro. (Com informações da Edelman, agência de comunicação).