Arte na vitrine, rua e entre quatro paredes

O Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, ocupa todos os seus espaços, das paredes às salas, com arte, até 5 de agosto. De momento, entre várias ações, três exposições chamam atenção. Na vitrine lateral, se encontra a obra Passadiço, do mineiro Renato Morcatti, artista convidado do projeto Tech_Nô.

Passadiço reúne uma topografia chinesa com desenhos e esculturas de cactos de barro, matéria-prima extraída da terra avermelhada de Minas Gerais. Morcatti quer que a chuva derreta a escultura, denunciando a destruição das serras de Minas Gerais e de Niterói-RJ.

Olhando para cima, no alto do prédio do Centro Cultural, Barrão expõe a pintura 3 em 1, uma imagem em grande escala de uma ferramenta com três pontas. Segundo explica o artista “a ferramenta tem três pontas e três funções simultâneas. É uma ideia lúdica que liga a questão do tempo e a nossa vida corrida. Ela se apresenta como um produto com muitas soluções e muitas vantagens, mas na verdade ela é uma impossibilidade”.

E em uma das salas, com treze artistas e coletivos do Brasil e do exterior, está a mostra Maquinações apresentando traquitanas feitas com aparatos tecnológicos e objetos corriqueiros. Essas engenhocas, nada convencionais, revelam novas possibilidades de aproveitamento de materiais, propondo reflexões sobre arte, tecnologia e estética do improviso.

A exposição Maquinações – Artistas, Máquinas e a Invenção do cotidiano está fica em cartaz no Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, até 5 de agosto.

Com curadoria do designer Fred Paulino, idealizador do conceito de Gambiologia (ciência da gambiarra), a mostra reúne artistas que atuam na intersecção entre arte, ciência, tecnologia e vida. Os expositores são os suíços Peter Fischli e David Weiss, a mexicana Azucena Losana e o francês Zaven Paré, maais os brasileiros Guto Lacaz, Abraham Palatnik, Paulo Nenflídio, Lina Lopes, Giovanna Casimiro, Milton Marques, Daniel Hertel, Sara Lana, Leandro Lima, Gisella Mota e Ganso.

Confira: Centro Cultural Oi Futuro (Rua Dois de Dezembro, 63 – Nível 5 – Flamengo – Rio de Janeiro), até 5 de agosto, de terça a domingo, das 11 às 20h. Entrada gratuita.

Agendamento de visitas para escolas e grupos pelo email programaeducativo.oifuturo@gmail.com