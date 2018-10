Quem escreve sabe que quanto mais sintética é a frase e o parágrafo mais força tem o texto. Hemingway dizia que “uma frase é como pólvora, quanto mais comprimida maior o poder de explosão”; no início da sua carreira dizia que gostaria de escrever como Cézanne pintava, nenhum adjetivo ou palavra a mais, nenhuma pincelada desnecessária e, para se exercitar, ficava horas frente aos quadros do Cézanne para absorver sua forma de trabalho – limpeza total da obra executada.

Por outro lado, bons artistas plásticos tentam limpar continuamente os excessos nas suas pinturas e desenhos. Aprender a limpar, tirar fora, tanto traços de pinturas, quanto palavras e frases de um texto é trabalho de longo aprendizado, muitas vezes de uma vida toda.

CESINHA, O EXEMPLO

Um bom exemplo de alguém que alcançou este refinamento é o cartunista Cesar Marchesini – Cesinha -, para os amigos. Hoje, seus desenhos e cartuns mostram refinamento apurado, limpeza de traços e uma simplicidade que chega a parecer ingenuidade, mas não é. É traço de gênio, daquele que sabe realizar com competência um ofício aprendido durante muito tempo.

SEGUNDO ZANETTI

Cesinha já passou por várias agências de propaganda e quem fala um pouco sobre ele é o ex-publicitário Eloi Zanetti que gerenciou seu trabalho na antiga House do Bamerindus, a Umuarama: – “Cesinha tinha um trato comigo – chegar tarde ao trabalho, quase ao meio dia e resolver tudo o que precisava a tarde. Ele costumava sair de casa de madrugada, quando haviam notícias de ondas boas, e ia para a Ilha do Mel surfar.

Chegava cedinho, pegava suas ondas e lá 10 horas voltava para Curitiba indo direto para a agência. Alguns funcionários reclamavam desta “mordomia” e eu replicava. Ele, o Cesinha, faz mais em meia hora de trabalho concentrado do que muita gente que fica o dia inteiro zanzando pela agência.”

METRO & BRECHÓ

Recentemente os dois: Cesinha e Eloi criaram uma tirinha chamada Metro & Brechó que conta a história de um metrossexual que comprou num brechó (daí um dos nomes) um velho espelho que pertenceu ao Walt Disney – era o espelho da Branca de Neve. E o espelho tirar sarro do metrossexual sempre que ele aparece no banheiro. As tiras podem ser vistas em uma página do Facebook – Metro & Brechó.

DOS LEITORES

Jornalista diz por que judeus ficam com Bolsonaro

“… mas houve silêncio total sobre os 30 mil presos executados em 4 meses pelo regime de Teerã quando reinava o aiatolá Khomeini e as atrocidades cometidas contra homossexuais, ‘adúlteras’ e crianças!”

Caro Professor Aroldo,

Recorro à sua lidíssima coluna, em caráter pessoal, para manifestar minha perplexidade em relação ao grau de subserviência que o jornalismo de hoje em dia é capaz chegar, quando, ao invés de cumprir seu papel de bem informar a opinião pública, sem tomar partido, decide adular, tornar-se servil aos sátrapas de plantão, levando os leitores em geral, a acreditarem em factoides como sendo verdades absolutas. Refiro-me ao jornal Folha de S. Paulo, que em sua edição de ontem (03.10.2018) publicou notícia sobre as próximas eleições com o título “Judeus progressistas repudiam acenos de Jair Bolsonaro a Israel”. Nela, observa que “um grupo com mais de 50 judeus se juntou ao protesto no Largo da Batata, em São Paulo, com o mote #EleNão”.

INSINUAÇÕES

A ideia que o jornal parece querer passar é a de que o candidato Jair Bolsonaro, que está na frente das pesquisas e é o favorito da disputa, tenta cooptar a comunidade judaica brasileira com intuito de obter seus votos. Os “acenos” que a Folha menciona, mas não os especifica, seriam quatro: 1 – mudar a Embaixada brasileira para Jerusalém reconhecendo-a como capital de Israel, da mesma forma que Trump fez; 2 – o primeiro país que visitará oficialmente, se eleito presidente, será Israel; 3 – buscar tecnologia israelense em irrigação e produção de água potável para aplicá-la no Nordeste brasileiro e, 4 – fechar a Embaixada da Palestina em Brasília que, segundo o candidato, trata-se de um Estado ainda inexistente, o que ensejaria ao grupo narco-terrorista Farc reivindicar também sua representação.

QUANTOS SÃO E QUEM SÃO OS JUDEUS

Ao leitor menos familiarizado com os judeus brasileiros, as grosserias bradadas, as vergonhosas faixas exibidas, com símbolos religiosos adulterados para transformá-los em propaganda política do candidato do PT, Fernando Haddad, o apoio a ele, e as declarações ali contidas, podem, como a Folha pretendeu, passar uma imagem “maquiada” de que a comunidade israelita do Brasil em peso é favorável ao candidato petista.

Uma falsa premissa: os dados mais recentes dão conta que de vivem no País atualmente entre 110 e 120 mil judeus, ou seja, são apenas 0,05% da população brasileira. E, cinquenta progressistas judeus certamente não representam a comunidade judaica do Brasil; representam a si próprios.

SEGMENTO É PEQUENO

Nem todos os 120 mil judeus votam, há crianças e pessoas muito idosas.

Então, o percentual é ainda mais reduzido que esses 0,05%. O segmento é muito pequeno para que Bolsonaro se preocupe com “acenos” aos judeus.

Existem extratos populacionais muito maiores a quem ele poderia querer agradar, como, por exemplo, os descendentes dos árabes no Brasil. Os anúncios de Bolsonaro em relação a Israel, ele os fez porque considera que é o justo e o certo. Claro, os votos da comunidade vêm, mas se estivesse somente pensando em votos, perde os dos que são contra Israel, que, seguramente, somam um número maior.

MULTIPLICIDADE

O judaísmo engloba multiplicidades de todo o tipo, de ideias, de culturas, de etnias (há judeus brancos, negros, morenos, louros, orientais), de origem religiosa (os que seguem os ritos sefardita ou ashkenazita), de idioma (os que falam o hebraico, o iídiche, o ladino, o árabe, ou então só a língua do país onde vivem), e também de inclinação política (de esquerda e direita). Conheço muitos judeus de esquerda, em geral, dotados de um nível de cultura elevado e de um comportamento bem distinto do grupo radical liderado pela estudante Amanda Hatzyrah, de 25 anos, citada pela Folha como “articuladora da frente feminista judaica” e que as redes sociais logo comprovaram ser ela cabo eleitoral de Haddad.

REALIDADE DA ESCOLHA

As redes sociais, aliás, fornecem um retrato muito realista da tendência eleitoral da comunidade judaica brasileira. No Facebook, por exemplo, existem dezenas de grupos, entre os quais destacam-se três principais – Associação Sionista Brasil-Israel, Articulação Sionista e Amigos – que, juntos, têm perto de 11 mil membros, portanto, dez por cento do total da comunidade. Quem tem acesso a eles verificará facilmente que a esmagadora maioria dos judeus brasileiros vai votar em Bolsonaro, bem ao contrário do que afirma na notícia o diretor do Casa do Povo, uma instituição judaica tradicionalmente de esquerda, sr. Benjamin Seroussi, de que “pouquíssima gente cai nessa armadilha”, referindo-se aos “acenos” do candidato do PSL.

90% COM BOLSONARO

Eu diria que mais de 90% vota em Bolsonaro, não só pela simpatia demonstrada a Israel, mas principalmente pelo fato de que são brasileiros e como tantos outros milhões de cidadãos honestos e trabalhadores, estão indignados com os 14 anos desse trágico cenário que País tem vivido, com escândalos e corrupção, com uma facção criminosa responsável pela maior roubalheira já registrada na história;

VALORES FAMILIARES

E mais: com a inversão de valores familiares, dos princípios da educação, da moral e do civismo, da insegurança total da sociedade, da demonização da polícia e da premiação do banditismo, quando pais de família são assassinados diariamente e audiências de custódia foram instituídas para soltar os que deveriam pagar pelos seus crimes; com o escárnio de uma campanha eleitoral comandada de dentro de uma prisão e porque todos estão cansados dessa pantomima de eufemismos como o “golpe” para o processo legal do impeachment de Dilma, ou o Brasil ter preso político, para omitir a condenação em 1ª, 2ª e até 3ª instância por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

OS XINGAMENTOS DOS 50

O grupo dos 50 com seus xingamentos, palavras de baixo calão e falta de civilidade, demonstrou exatamente o que os judeus não são. Nas redes socais, os comentários pontuaram comparações, por exemplo, “àqueles mesmos que endeusavam o bezerro de ouro quando Moisés desceu do Monte Sinai” ou que “esses estão distanciados do judaísmo e mais ainda de Israel”. Outro observou que “são iguais aos imbecis que condenam a única democracia do Oriente Médio”! E mais: foram tachados de kapos (traidores) que ajudaram os nazistas no extermínio dos judeus”. Um comentário bem-humorado chamou-os de “judeus regressistas porque não querem que o Brasil mude, mas que permaneça alinhado ao terrorismo palestino e sob domínio do Foro de São Paulo e de organizações criminosas”.

A ESQUERDA E O ÓDIO AOS JUDEUS

A reação a esse tipo de comportamento dos 50, para os judeus em geral, tem uma razão de ser, independentemente do jogo político das eleições do próximo domingo. Para eles, é inaceitável que judeus apoiem partidos políticos da esquerda brasileira que odeiam Israel, defendam o terrorismo, cuspam, rasguem e queimem bandeiras israelenses em manifestações como ocorre no PSOL, declarações mentirosas e antissemitas de setores extremistas do PT, do PCdoB e do PSTU. O site Vermelho, do PCdoB, abriga artigos dessa espécie.

É ANTISSEMITA

O partido nega ser antissemita, mas sim ser antissionista, o que no fundo dá no mesmo, como provou na década de 60 do século passado Martin Luther King, ele próprio vítima do racismo, ao explicar que o antissionismo é a nova máscara do antissemitismo, porque se alguém nega ao povo judeu o direito de viver em seu Estado nacional, essa pessoa, embora diga o contrário, é, sim, antissemita.

DIREITO AO SOLO JUDAICO

O Sionismo nada mais é do que o movimento nacional do povo judeu por sua independência, autodeterminação e direito à terra de seus ancestrais.

Mas, há anos o Portal Vermelho publica artigos propagando acusações covardes e falsas sobre os judeus, inclusive, afirmando que os sionistas “em tudo se assemelham aos nazistas”. De forma pusilânime utilizam a dolorosa ferida da memória judaica representada pelo Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus, para ofender um povo que tantas contribuições deu ao mundo.

A TRISTE IRONIA

A triste ironia é que o PCdoB sempre esconde que os comunistas foram aliados dos nazistas por mais de uma década, e por similaridades ideológicas, um fato espantoso, mas real, e que provoca ferozes reações em jovens esquerdistas quando o assunto é pauta de discussões.

Mal sabem que o divórcio aconteceu em 22 de junho de 1941, quando Hitler depois de tomar a Europa Ocidental, mandou suas hordas invadirem a União Soviética e Stalin passou a chamá-los de fascistas e extremistas de direita. Antes disso eram irmãos camaradas!

CONIB SOB FURIA DO PCdoB

A Confederação Israelita do Brasil (Conib), que é o organismo de representação nacional da comunidade judaica, já foi rotulada pelo PCdoB como “um dos famigerados lobbies do movimento sionista internacional” e acusada de “tentar incitar o ódio de outras religiões contra a fé islâmica” pelo simples fato de “protestar” contra a vinda do então presidente Ahmadinejad, o “carniceiro iraniano” para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Rio+20, em 2012. Fizeram acusações insidiosas aos “sionistas” (judeus), mas houve silêncio total sobre os 30 mil presos executados em 4 meses pelo regime de Teerã quando reinava o aiatolá Khomeini e as atrocidades cometidas contra homossexuais, “adúlteras” e crianças!

ISRAEL NÃO SEGREGA

O PSOL, por sua vez, chama de forma ardilosa Israel de “apartheid” e de racista, porém, oculta que no Estado judeu não existe segregação, eis que árabes, drusos e outras etnias ocupam importantes funções na sociedade enquanto que em outros países da região, além do estímulo do ódio aos judeus mediante propaganda em suas mídias e discursos de lideranças político-religiosas, outros povos são discriminados, perseguidos e massacrados, como os cristãos, ou ainda os curdos que vivem espalhados entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã, e sendo em maior número que os palestinos também aspiram à independência, mas ninguém os ouve nem os apoia, e tudo sob a complacência da tosca diplomacia brasileira que teve o desplante de votar na Unesco uma moção que nega a existência de vínculos entre o povo judeu e a cidade santa de Jerusalém, citada mais de 600 vezes no Antigo Testamento! Essa mesma benevolência acata, condescendente, a enorme lista de violações de direitos humanos promovidas nos países daquela região.

UM APOIO PREVISÍVEL

Concluindo, na minha opinião, creio que, para a grande maioria da comunidade, constatar que alguns poucos judeus, por causa de ideologia, cerrem fileiras em campanhas eleitorais de partidos políticos que defendem, internamente, a manutenção do caos e, externamente, com ardor, regimes ditatoriais e genocidas, bem como grupos terroristas inimigos de Israel que juram varrê-lo do mapa, não hesitando em derramar sangue de ambos os lados, e apesar disso tudo, ainda se unem aos seus próprios verdugos, é natural e instintivo que os judeus do Brasil maciçamente busquem apoiar aquele que lhes acena positivamente.

Atenciosamente,

SZYJA LORBER, jornalista, Curitiba, criador e por anos editor do jornal Resenha Judaica de Curitiba

No PR, 57,1% dos candidatos têm curso superior

Segundo informa a plataforma digital Quero Bolsa:

O estado do Paraná tem 57,1% dos candidatos com diploma do ensino superior. Rio de Janeiro é o estado com a menor proporção de candidatos com nível superior. Dos 3.494 políticos registrados na disputa eleitoral, 1.419 (40,6%) fizeram faculdade. Acre (42,1%) e Rondônia (43,9%), estados com uma rede de ensino superior muito menor do que a do Rio de Janeiro, aparecem na sequência.

DEPUTADO FEDERAL

Dos cargos em disputa, o de Deputado Estadual reúne os candidatos com menor escolaridade. Dos mais de 17 mil políticos que concorrem a cadeiras nas Assembleias Legislativas, 10,8% têm, no máximo, o ensino fundamental completo, 3% não completaram o ensino médio e 31,8% têm nível médio completo. Candidatos com ensino superior completo somam 45,3%.

Entre os candidatos a Deputado Federal há 7.986 inscritos nos tribunais eleitorais, sendo que 54,6% têm nível superior completo, 25,3% concluíram o ensino médio e 7,9% têm, no máximo, o ensino fundamental completo.

NO SENADO, 81,3%

Dos candidatos ao Senado, 81,3% fizeram faculdade. Já entre os que concorrem ao governo dos estados, 87,2% têm nível superior. Os presidenciáveis são os candidatos com maior participação de formados em faculdades. São 92,3%, ou seja, dos 13 candidatos, apenas um, João Goulart Filho, do Partido Pátria Livre, informou não ter diploma de nível superior.

Ainda dos presidenciáveis: Fernando Haddad tem doutorado, Alckmin é médico, Marina Silva é graduada em História, a mesma formação de Álvaro Dias, Bolsonaro, graduou-se pela Academia de Agulhas Negras.

Este hospital mostra que SUS poder ser bom negócio

Hoje recolho a lógica opinião do arquiteto Manoel Coelho, ponto de reflexão sobre o quanto pode ser rentável a prestação de serviços hospitalares por hospitais privados. Ele cita como exemplo o Hospital do Rocio, de Campo Largo, erguido em majestoso e funcional projeto arquitetônico, do qual Coelho foi autor.

99% DE SUS

Segundo ainda Coelho, o Hospital Rocio oferece 1,1 mil leitos, sendo 99% deles servidos pelo SUS. Dirigido pelo seu proprietário, médico Luiz Ernesto Wendler, a tese reinante naquela casa que hoje recebe pacientes do Estado todo –e mesmo de outros Estados -, é a de que “tudo é uma questão de planejamento e correta administração de recursos.”

ADMINISTRAR BEM

Nessa linha da correta administração, o Hospital do Rocio está dando nova lição: o antigo Hospital, localizado no centro de Campo Largo, sofreu ampla reforma e lá foram implantados 50 novos leitos de UTI, que fazem a rede totalizar pelo menos 120 leitos de unidade de terapia intensiva.

CANDIDATURAS (1)

Após debate na Globo/RPC, Cida Borghetti confia no eleitor paranaense

“Sou mulher, firme e forte, sou luta e sou governadora do Paraná”, diz Cida Borghetti

A governadora Cida Borghetti disse nesta terça-feira, 2, após o debate da RPC/TV Globo, que o Paraná já conhece todas as propostas do governo e deve buscar o caminho da segurança, da firmeza, da ampliação das conquistas alcançadas nos últimos anos. “Trouxe como exemplo, as minhas propostas, o meu trabalho sério em favor da mulher, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, um projeto do Paraná em favor dos paranaenses”, afirmou.

“Sou mulher, firme e forte, sou de luta e sou governadora. O meu compromisso é com as cidades e com os 11 milhões paranaenses. Por isso, temos que ter o pé no chão, esclarecer o que é possível cumprir e o que podemos fazer. Temos que ter responsabilidade com a máquina pública, com a gestão com o dinheiro do contribuinte. Eu peço a oportunidade do voto, no domingo, votem 11”, completou.

O desenvolvimento do Paraná, adianta Cida, tem que sempre focado no tripé importante: educação, saúde, segurança pública. “Além do emprego e oportunidade de renda aos pais, às mães e aos jovens através de um bom trabalho e de cursos técnicos e profissionalizantes”.

COMBATE Á CORRUPÇÃO

Cida fez questão de destacar que faz um combate contra a corrupção. “Eu varri a corrupção para fora do governo e demiti quem foi preciso demitir. Não tolero corrupção. Eu criei a divisão de combate à corrupção, dei autonomia para investigar e apurar as denúncias”, disse a governadora.

“Aliás, a divisão de combate à corrupção tem sigo grande colaboradora da Operação Lava Jato através da Lei Anticorrupção. Hoje, o Governo do Estado está aberto para oferecer documentos, todas as tratativas para elucidar todo e qualquer desvio no âmbito governamental e também contra crimes econômicos”, completou Cida Borghetti.

CANDIDATURAS (2)

Candidato a deputado federal Reinhold Stephanes Junior busca o voto feminino

Saúde, combate à violência e empreendedorismo, deverão ser políticas voltadas às mulheres

Elas representam 52% do eleitorado brasileiro e, em uma década e meia, o número de famílias chefiadas por mulheres mais que dobrou. De acordo com o estudo elaborado pelos demógrafos Suzana Cavenaghi e José Eustáquio Diniz Alves, coordenado pela Escola Nacional de Seguros, o contingente de lares em que elas tomam as principais decisões saltou de 14,1 milhões, em 2001, para 28,9 milhões, em 2015 (um avanço de 105%).

“Ou seja, elas estão reduzindo a desigualdade, conquistando espaços e aumentando sua participação no mercado de trabalho. E é por isso que temos que trabalhar, apresentar projetos de lei e discutir políticas públicas voltadas às elas”, comentou o candidato a deputado federal, Reinhold Stephanes Junior (PSD).

Ele reconhece que elas ainda têm muitos desafios a serem enfrentados como por exemplo, garantir igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. “Elas reverteram algumas desigualdades de gênero e reduziram outras. Superaram os homens em vários níveis educacionais e há mais mulheres no mercado de trabalho”, pontuou, ao comentar que elas ainda ganham menos e precisam de mais incentivos.

BANCO DA MULHER EMPREENDEDORA

Por isso, ele apoia a proposta do candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), de criar o Banco da Mulher Empreendedora para incentivar e fomentar empreendimentos liderados por mulheres, garantindo sua independência financeira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas. “Muitas delas querem empreender, ter seu próprio negócio e não tem linha de crédito ou incentivos, por exemplo. Queremos levar oportunidades e facilidades às mulheres. Elas precisam de alternativas econômicas e financeiras”, afirmou.

CANDIDATURAS (3)

João Arruda é o quarto candidato a governador a assinar carta-compromisso do Codefoz

O candidato ao governo do Paraná João Arruda (MDB) esteve em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira, onde assinou a carta-compromisso do Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social). O documento reúne as prioridades para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, priorizando a infraestrutura e logística.

Arruda foi recebido pelo presidente do Codefoz, Mario Camargo, e pelo secretário-geral da entidade e secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, que representou o prefeito Chico Brasileiro (PSD).

O candidato ao governo do Paraná ouviu a apresentação das 13 reivindicações que integram a carta do Codefoz. O conjunto de investimentos e de projetos é decisivo para o crescimento integrado de Foz do Iguaçu e da região trinacional.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

“A economia de Foz do Iguaçu está se desenvolvendo, estimulada principalmente pelo crescimento do turismo”, explicou Mario Camargo. “Portanto, os investimentos em infraestrutura e logística são indispensáveis para mantermos essa projeção”, complementou.

Antes dele, o documento do Codefoz foi assinado pelos candidatos ao Governo do Paraná Jorge Bernardi (Rede), Cida Borghetti (Progressistas) e Ratinho Junior (PSD).

Também assinaram o documento o candidato a senador Nelton Friedrich, e Ana Amélia (Progressistas), que concorre ao cargo de vice-presidente do Brasil.

O documento pode ser acessado em www.codefoz.org.br.