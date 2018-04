Arrecadação com PIS/Cofins tem alta real de 10,16% em março

Idiana Tomazelli e Eduardo Rodrigues (AE)

A arrecadação com PIS/Cofins teve aumento real de 10,16% em março ante igual mês de 2017, contribuindo para levar as receitas federais ao quinto aumento consecutivo nesse tipo de comparação, já descontados os efeitos da inflação.

Segundo os dados da Receita Federal, a arrecadação com PIS/Cofins somou R$ 23,591 bilhões, contra R$ 21,416 bilhões em março de 2017.

No mesmo período, também houve crescimento real na arrecadação de tributos como Imposto de Importação e IPI vinculado (14,68%), Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos do trabalho (5,14%), IR sobre rendimentos de residentes no exterior (15,45%), IPI (6,62%) e IOF (12,92%).

No caso do IOF, a arrecadação saiu de R$ 2,446 bilhões em março de 2017 para R$ 2,762 bilhões no mês passado. Segundo a Receita, o resultado é explicado principalmente pelo crescimento da arrecadação do imposto incidente sobre operações de crédito.

Por outro lado, a arrecadação de IRPJ e CSLL diminuiu 3,78% em termos reais, passando de R$ 15,051 bilhões em março de 2017 para R$ 14,482 bilhões no mês passado.

Já a receita previdenciária teve queda de 0,53% no período, já descontada a inflação. A arrecadação passou de R$ 31,989 bilhões em março do ano passado para R$ 31,818 bilhões em março de 2018.

Influência

O chefe do departamento de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, comentou que a arrecadação em março decorreu principalmente do desempenho da atividade econômica.

“A indústria e o comércio têm tido desempenho positivo. Apenas o setor de serviços vem se recuperando com menos intensidade. Foi o último setor a entrar na crise, agora é o último a sair da recessão. Essa recuperação mais lenta também impacta na arrecadação”, detalhou.

Segundo ele, o desempenho mais fraco do setor de serviços é notado na arrecadação do Imposto de Renda das empresas (IRPJ) que declaram pelo lucro presumido. Essas receitas caíram 5,82% na comparação com março do ano passado.

Por outro lado, ele destacou o crescimento de 7,05% em março nas receitas com o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pela estimativa mensal. “Isso é um indicador positivo para a arrecadação”, avaliou.

Malaquias acrescentou que, sem os efeitos de receitas não recorrentes, como o Refis, a arrecadação total ainda teria crescido 2,16% em março. “A arrecadação federal está bastante aderente com a evolução da economia”, completou.

Já as receitas previdenciárias caíram 0,53% em março. “Apesar de estar aumentando o número de postos formais de trabalho, a massa salarial está caindo porque os salários praticados neste ano estão menores que os do ano passado. O crescimento do emprego não se dá da mesma forma na arrecadação previdenciária”, concluiu.