Arraiá solidário para combater o câncer

Festa Junina da Rede Feminina tem programação para toda a família

No próximo sábado (16), será realizada mais uma edição da tradicional Festa Junina da Rede Feminina de Combate ao Câncer, no pátio da loja Leroy Merlin, em Curitiba. Toda a renda arrecadada com os jogos juninos e a venda de produtos será doada ao hospital. A organização do evento promete muitas atrações e comidas típicas das 10h às 19h.

A festa contará com shows do cantor sertanejo João Felipe – O Cowboy Baladeiro, da dupla Gustavo Toledo e Gabriel, DJ Anderson, além de brincadeiras, jogos, bingo e diversos prêmios para os participantes da festa.

Serviço

Festa Junina da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Local: Loja Leroy Merlin de Curitiba

Endereço: Av. Presidente Wenceslau Braz, 88, Parolin.

Horário: das 10h às 19h

Entrada gratuita