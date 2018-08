A arquiteta Mayana Thomé, do Estúdio Duo Arquitetura, é uma das profissionais que assina os ambientes suíte máster e closet da 1a edição da Mostra Container, que acontece até o mês de setembro, em Curitiba. Resultado de um trabalho de três anos, a casa – primeira do país com selo GBC (certificado internacional de sustentabilidade) – foi construída com containers e reúne mais de vinte espaços assinados por arquitetos e designers e combina arquitetura, sustentabilidade e inovação.

Intitulada como “Refúgio do Casal”, a suíte máster e o closet têm ambiente elegante e contemporâneo, com diversos mobiliários de madeiras, design leve e linhas retas, com tons suaves e iluminação sofisticada. Os espaços foram projetados para um casal moderno, apreciadores de artes e literatura. De acordo com a arquiteta Mayana, todos os cômodos da casa foram pensados em funcionar de verdade e além de serem sustentáveis, são práticos para uma família habitar.

Nos detalhes, a suíte máster tem área total de 25 m2 (foram utilizados 2 containers) e conta com uma cama confortável, armários embutidos, prateleiras, um painel com cortina em estilo cobogó de madeira (com linhas geométricas, usado como persiana e em dias de sol o efeito de sombra enriquece o ambiente com desenhos projetados pela luz no chão), peças decorativas na cabeceira e na parede, piso vinílico, tapetes, ar condicionado com sistema inverta (mais econômico e ecológico), luminárias em LED e poltrona para contemplar a aconchegante lareira. “Este ambiente foi projetado para o descanso do casal, com tons leves, sempre pensando na sustentabilidade como, por exemplo, a lareira ecológica a álcool de cereal, que não solta fuligem e não queima o oxigênio do ambiente”, afirma a arquiteta.

Já o closet foi dividido em duas partes, para ele e para ela. O espaço de 10 m2 foi projetado com armários moduláveis e abertos, para arejar o ambiente e ter uma melhor visão das roupas, sapatos e objetos. Além disso, foi utilizado papel de parede líquido, indicado para lugares úmidos e de fácil manutenção, luminárias de LED, puffs e tapetes.

Os ambientes contam com apoio das empresas Deccore, Treuno, Duo Light & Design, Adornié, Padroarte, Incepa, Pedroso, Mais Trasso, Super Closet e Ecodecor.