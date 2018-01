Arqueologia do morar em Curitiba

Ali, no coração da tradicional Rua Comendador Araújo, reside uma joia histórica, construída na década de 1940. Esta é uma das preciosidades da via, conta o designer Eduardo Borges. Apaixonado por releituras, o profissional transportou para seu trabalho esta delicada arte de pesquisa, conhecimento técnico, interpretação, composição e atualização. Ele faz releituras de imóveis antigos que garimpa em Curitiba. Não só antigos, destaca ele, mas também especiais, peculiares. Tendo já realizado projetos em endereços icônicos, como a São Francisco, uma das primeiras ruas de Curitiba, ele agora escolheu um apartamento no edifício 413 da Rua Comendador Araújo. E lançou, em dezembro, o projeto Apartamento 23, número do imóvel que passará pela releitura. No original evento de lançamento, em que o designer levou os convidados a passar por experiências sensoriais em que pudessem expressar suas percepções a respeito do imóvel, indicando por exemplo qual a fragrância e a música que melhor traduzem o espaço, Eduardo Borges nos concedeu a entrevista a seguir.

Você chama o trabalho que faz de uma releitura.

Eduardo Borges – É uma releitura do espaço. Gosto dessa coisa das releituras. Comecei a me interessar por releituras por músicas, e fui ampliando. Acho que tudo é possível nesse sentido, que somos releituras de nós mesmos. O meu trabalho enquanto designer é a releitura do espaço. Eu procuro realmente, é um garimpo. Não basta que o imóvel seja antigo, é preciso que tenha alguma peculiaridade. Uma conotação arquitetônica, como chamo. O primeiro espaço que fiz em Curitiba, que é o imóvel da Rua São Francisco, fica no primeiro prédio modernista da cidade. Já este prédio aqui, do Apartamento 23, é muito anterior a isso. É de 1943. Outro ponto de que faço questão é que sejam áreas que a prefeitura tenha interesse em uma reurbanização, em uma releitura do entorno.

Você escolhe endereços que têm uma história na cidade?

Sim, e a Comendador Araújo é uma rua de que gosto muito. Tem vários tombamentos, é considerada um marco arquitetônico da cidade.

Como se dará a evolução do projeto Apartamento 23?

No lançamento, os convidados passaram pelo processo de experimentação dentro do imóvel. Porque, quando você habita uma morada, você vive e sente emoções. Então, minha proposta foi de criar um momento para que pudessem experimentar, vivenciar o espaço. Finalizada esta etapa, atuarei como o tradutor das percepções captadas. Existe, claro, todo o projeto técnico envolvido. Então, é uma marchetaria, vou pegando um pedaço de cada referência e vou montando com a técnica que a engenharia me permite. O resultado final está programado para o final de março, quando apresento a nova existência deste espaço.

Depois você comercializa os espaços?

Alguns deles são comercializados. Outros, eu fico para mim. Quando gosto muito do espaço, não só do imóvel, mas também da região, acabo habitando ali um tempo, até para que eu possa dar o meu aval para aquele novo espaço, percebendo que ele flui da forma correta.

E como você define o morar, a relação das pessoas com o espaço?

É um universo. Toda morada é um universo pessoal, muito próprio de cada pessoa. E, neste trabalho de releitura, o imóvel ganha uma personalidade própria, então, ele escolhe quem mora nele. O morador vai entrar depois que este espaço tiver passado pela releitura, e vai se adequar ou não. O espaço, aqui, escolhe o morador. E há uma simbiose. Acho que a morada é isso: quando você encontra o seu lugar no universo, e o universo acolhe você.

Tiffany & Co. brilha no red carpet do SAG Awards, em Los Angeles

Filmes, séries e joias Tiffany & Co. brilharam no Screen Actors Guild Awards – SAG Awards, premiação famosa por eleger a excelência em cinema e televisão, nesse domingo (21) no Shrine Auditorium and Expo Hall, em Los Angeles. A tradicional joalheria, com loja em Curitiba no Pátio Batel, teve suas peças usadas por atrizes que estão entre as mais importantes de Hollywood.

Primeira Gastro Night 2018 com Marjorie Cassilha

Esta semana, em 23 de janeiro, o +55 reiniciou o projeto Terça Gastro Night, com menu assinado pela consagrada chef Marjorie Cassilha, que, ao retornar a Curitiba, aceitou o prestigiado convite da casa. A chef, que participou do programa Que Seja Doce, do GNT, já atuou na cozinha do Oro, no Rio de Janeiro, com o chef Felipe Bronze, e do Eleven Rio, com o chef alemão Joachim Koerper, que possui uma estrela Michelin e é considerado um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro.

Exposição sobre Portinari na Caixa Cultural

Considerada uma das exposições de artes plásticas mais importantes do ano em Curitiba, a mostra “Portinari – A construção de uma obra” está em cartaz na Caixa Cultural até 18 de março, com entrada franca. A mostra teve movimentado coquetel de abertura na última semana. A exposição reúne estudos, esboços e desenhos feitos como preparação de

algumas das obras mais icônicas da ONU, em Nova York. Também integram a exposição oito esculturas do artista plástico Sérgio Campos, sobrinho de Portinari, com inspiração em personagens de obras do artista.

StilHaus na Heimtextil, em Frankfurt

Os empresários Mariana Vianna Gaião e Rodrigo Gaião, da StilHaus, foram neste mês de janeiro conferir as tendências da Heimtextil, feira de referência em revestimentos e têxteis realizada em Frankfurt, na Alemanha. Os empresários puderam conhecer em primeira mão lançamentos e highlights para 2018, já escolhendo os produtos que farão parte de sua nova coleção.

Sale Donatelli Tecidos

Os refinados e desejados revestimentos da Donatelli Tecidos estão em sale. Os descontos, informa a marca, vão de 10% a 75% para produtos da coleção atual. A campanha vai até 28 de fevereiro.

Sábado tem Gastronomia na Calçada

Neste sábado, 27, o Olivença Cozinha Ibérica retoma o já tradicional evento Gastronomia na Calçada com o ingresso da lula, novidade que estreou em dezembro, no cardápio fixo. Serão três pratos em destaque, preparados na grelha instalada no deque frontal da casa e servidos do meio-dia às 16h. O evento conta com o acompanhamento do carrinho de vinhos da Vino!, com taças de tinto, branco e rosé a partir R$ 10.