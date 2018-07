Carlos Sánchez é o novo reforço do Santos. Na noite desta segunda-feira, a direção do clube oficializou a contratação do meia, que disputou recentemente a Copa do Mundo da Rússia pela seleção uruguaia e será apresentado nesta terça, às 12 horas, no Santos Business Center, em São Paulo.

Sánchez, de 33 anos, chegou ao Brasil nesta segunda-feira, quando foi submetido aos exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato, sendo aprovado nos testes. O uruguaio estava no Monterrey, do México, tendo marcado 12 gols nos 48 jogos que disputou na última temporada.

O meio-campista iniciou a sua carreira no uruguaio Liverpool, depois se transferindo para o futebol da Argentina, onde atuou por Godoy Cruz e River Plate, time pelo qual faturou os títulos da Copa Sul-Americana em 2014 e da Libertadores em 2015. No México, além do Monterrey, também atuou pelo Puebla. E antes do Mundial da Rússia, participou da Copa América de 2015 e da Copa América Centenário pela seleção uruguaia.

Na semana passada, quando confirmou o acerto para a chegada de Sánchez, o presidente José Carlos Peres revelou que o Palmeiras tentou “atravessar” a negociação. Já nesta segunda, quando concedeu entrevista coletiva para justificar a demissão do técnico Jair Ventura, assegurou que o jogador chega muito motivado ao time.

“Conversei com o Sánchez e vi nos olhos dele a vontade de jogar no Santos. Você chama um jogador para vir para o Santos e os olhos brilham. Temos que aproveitar essa magia que esse clube tem”, disse o dirigente.

Antes de Sánchez, o Santos já havia anunciado a chegada de outro reforço para o segundo semestre, caso do meia Bryan Ruiz, que participou da Copa do Mundo pela seleção da Costa Rica. Já nos primeiros meses da gestão de Peres, o clube contratou os atacantes Eduardo Sasha e Gabriel Barbosa e o lateral Dodô. O lateral Romário também chegou ao clube no início da temporada, mas já deixou a Vila Belmiro.