Aprovação de PL do agrotóxico permite mais acesso, diz persidente da FPA

A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputada Tereza Cristina (DEM/MS), disse que a aprovação desta segunda-feira, 25, do Projeto de Lei 6299/02, que moderniza a legislação dos defensivos no País, permitirá aos produtores acesso a novas tecnologias e mais agilidade no registro de novos produtos. “Os produtores rurais precisam ter mais produtos à disposição. Como o carro-chefe do Brasil é a agricultura, o País precisa estar à frente em tecnologia e em modernização, porque temos grandes competidores que querem barrar esse desenvolvimento e esse gigantismo no agronegócio brasileiro”, afirmou em nota a deputada, que também preside a comissão especial.

Após a aprovação desta segunda, o projeto de lei segue para o plenário da Câmara, ainda sem data definida para votação, segundo a CNA. Os destaques ainda serão analisados.