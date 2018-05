Após agendas em São Paulo, Temer retorna para Brasília

Depois de agendas públicas e encontros políticos em São Paulo neste sábado, o presidente Michel Temer embarcou de volta para Brasília, informou a assessoria do Planalto. Neste sábado, o emedebista participou do lançamento da pré-candidatura de Paulo Skaf (MDB) ao governo de São Paulo, em Jaguariúna, no interior do Estado.

Na sexta-feira, o presidente passou o dia na capital paulista, onde discursou em fórum da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), recebeu o ex-senador José Aníbal (PSDB), conversou com o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira e ainda concedeu uma entrevista ao SBT que vai ar na noite deste domingo.