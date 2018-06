Após adiamento, Kerber é eliminada na estreia em Mallorca

Forte candidata ao título do Torneio de Mallorca, a alemã Angelique Kerber se despediu de forma precoce da competição espanhola, nesta quarta-feira. Na continuidade da sua partida, adiada na terça por falta de luz natural, a ex-número 1 do mundo foi derrotada pela norte-americana Alison Riske pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/1.

Na terça, a partida havia sido interrompida no início do terceiro set, no empate em 1/1. Na retomada, Kerber perdera o embalo conquistado na véspera e foi alvo fácil da rival. A próxima adversária da americana será a eslovena Polona Hercog.

Enquanto a cabeça de chave número dois se despedia da competição, a número um vencia mais uma e alcançava as quartas de final. A francesa Caroline Garcia despachou a sueca Johanna Larsson por 6/4 e 6/3. Sua próxima rival será a norte-americana Sofia Kenin, que avançou na chave ao bater a belga Alison Van Uytvanck por 2/6, 6/4 e 6/4.

Outras duas tenistas avançaram às quartas de final, nesta quarta-feira. A alemã Tatjana Maria eliminou a compatriota Carina Witthoeft por 7/6 (7/1) e 6/3, enquanto a australiana Sam Stosur, ex-Top 10, superou a espanhola Lara Arruabarrena por 6/3 e 6/4.

Na sequência, Stosur vai duelar com a vencedora do duelo entre Riske e Hercog. Já Maria poderá ser a próxima adversária da bielo-russa Victoria Azarenka, que vai duelar com a checa Lucie Safarova.

NÚMERO 1 VIRA DÚVIDA – Campeã de Roland Garros, a romena Simona Halep virou dúvida para o próximo Grand Slam da temporada. Nesta quarta, a número 1 do mundo desistiu de disputar o Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, na próxima semana. Ela alegou dores no tendão de Aquiles.

Segundo a tenista, que não entrou em quadra na grama desde o título em Paris, houve uma inflamação no local que “ainda precisa ser tratada” para ficar 100%. O problema físico teve início ainda em Roland Garros. Assim, ela vira dúvida para competir em Wimbledon, que terá início no dia 2 de julho.