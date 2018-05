Aplicativos do Clube Extra e do Pão de Açúcar Mais disponibilizam lista automática de compras

A lista de compras de papel, que para muitos clientes é indispensável para a realização da compra do mês, está com os dias contados na forma como a conhecemos. Agora, os aplicativos para celular dos programas de fidelidade Clube Extra e Pão de Açúcar Mais disponibilizam uma funcionalidade que já prepara uma lista de compras personalizada para os clientes, de acordo com o seu histórico de compras, com produtos que são adquiridos com mais frequência nas visitas às lojas do Extra, Mini Extra, Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar. A lista está disponível para utilização dos clientes nas visitas às lojas, através do aplicativo, e para facilitar ainda mais a compra no e-commerce do Pão de Açúcar, através do site.

Além da opção personalizada, a funcionalidade “Minha Lista” também permite que as ofertas exclusivas que o cliente ativou pelo Meu Desconto sejam incorporadas na lista, lembrando-o de adquirir os produtos quando for realizar suas compras. Também é possível editar e criar novas listas para necessidades específicas, como “Churrasco do Fim de Semana” ou “Comemoração de Aniversário”, incluindo itens indispensáveis para essas ocasiões e ajudando na organização da compra. O cliente pode escolher como prefere adicionar esses produtos: escaneando o código de barras, realizando uma busca no aplicativo ou falando por meio do comando de voz.

A funcionalidade vai ao encontro das mudanças de hábitos de compras e do comportamento dos consumidores. Com um mundo cada vez mais digital, com atividades sendo realizadas quase que na sua totalidade por meio de aplicativos em celulares, a novidade atende a uma série de anseios dos consumidores.

“O ‘Minha Lista’ faz parte da estratégia digital que a companhia vem apostando desde o ano passado, que compreende o incentivo cada vez maior para consumidores aproveitarem as vantagens dos canais on e off-line ao realizar suas compras. Dessa forma, reafirmamos o nosso foco no cliente, atendendo a um comportamento de compras cada vez mais digital e prático, aprimorando a experiência de compra dessas pessoas”, explica Teodoro Ornelas, Diretor de Promoções, Fidelidade e CRM do GPA.