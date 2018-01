Apertem os cintos, o volante sumiu

A General Motors anunciou há algum tempo que lançará até 20 carros elétricos em 6 anos – transformando completamente o portfólio da companhia. Agora, a empresa automobilística foi além, revelando que deverá lançar seu primeiro carro autônomo em 2019.

A General Motors relevou que a quarta geração de seu veículo elétrico, o Cruise AV, será autônomo e não terá controles manuais como pedais e volante. Diversas empresas, como a Lyft, Uber, e até a Microsoft e Nvidia estão planejando carros autônomos. Mas, até então, todos os modelos lançados possuíam volante e pedais, caso fosse necessário o controle manual. O Cruise AV da General Motors deve ser o primeiro a ser lançado a não oferecer esta opção.

A empresa anunciou que apresentou uma petição de segurança do veículo para o Departamento de Transporte e agora o carro está pronto para a produção.

A empresa e os carros autônomos

Em 2016, a General Motors investiu US$ 500 milhões de reais na Lyft, revelando planos de colaboração no desenvolvimento dos carros autônomos. Na época, o presidente da GM, Dan Ammann, afirmou: “Nós vemos o futuro da mobilidade como conectada e autônoma”.

Já no ano passado, a empresa se fortaleceu ainda mais neste mercado comprando a Strobe, startup de carros autônomos.

Os carros autônomos são uma grande promessa do futuro que estão cada dia mais perto de se tornarem realidade. O blockchain, realidade virtual e inteligência artificial, também. Para saber como essas tecnologias já estão impactando no mundo, participe do evento que preparamos pra você: 2018 – A Revolução da Nova Economia.

Confira um vídeo:



Fonte: Venture Beat