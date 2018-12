Recém-contratado pelo Santos para assumir o lugar que vinha sendo ocupado por Cuca, o técnico Jorge Sampaoli foi recepcionado com festa pelos torcedores do clube na tarde deste domingo, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (na Grande São Paulo), onde desembarcou visando o início de sua trajetória como comandante do time alvinegro.

O argentino tem uma reunião agendada com os diretores do clube nesta segunda-feira para resolver os últimos detalhes de sua transferência, assinar o contrato e ser anunciado oficialmente como novo comandante santista para as próximas duas temporadas.

Sampaoli foi cercado por aproximadamente 200 torcedores no momento em que surgiu na área de desembarque do aeroporto, se mostrou um pouco assustado com a recepção e logo foi protegido por seguranças do Santos.

O treinador não falou com os jornalistas presentes e caminhou rapidamente para a área externa do aeroporto, onde um veículo o esperava. No caminho, tirou fotos com alguns torcedores e acenou aos santistas que ecoavam gritos de apoio.

Sampaoli, de 58 anos, estava desempregado desde que deixou a seleção da Argentina após a Copa do Mundo da Rússia, em julho passado. Seu principal título na carreira foi a conquista da Copa América de 2015 com a seleção do Chile, então inédito para a história do futebol do país. Entre 2016 e 2017, foi treinador do Sevilla, da Espanha.

Substituto de Cuca, que deixou o cargo após o término do Brasileirão para ser submetido a uma cirurgia cardíaca, o técnico argentino deverá assinar um contrato de dois anos com o Santos. Após fechar este acorde, o treinador deve iniciar o seu trabalho no clube em 2 de janeiro, quando o elenco santista volta das férias para iniciar a pré-temporada.