O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) elogiou no Twitter a postura do correligionário Alexandre Frota durante a diplomação dos eleitos por São Paulo nesta terça-feira, 18.

“Parabéns Frota. Esse pessoal só faz isso porque conta com os ‘pacifistas de plantão’, sua atitude vai de encontro com a justiça. E eles que se cuidem porque ano que vem haverá vários Frotas no Congresso”, escreveu o filho do meio do presidente eleito.

Frota se envolveu em uma confusão na Sala São Paulo com ativistas do PSOL, eleitos para um mandato coletivo para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Houve troca de insultos e empurra-empurra. Frota protagonizou uma discussão com um dos ativistas, o produtor cultural Jesus dos Santos, de 34 anos. Ele afirma ter levado joelhadas do ex-ator.

A briga foi registrada por apoiadores e compartilhada no perfil pessoal de Eduardo Bolsonaro.