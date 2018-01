Andersen recebe fotos

A mostra Oceano entre Terras: convergência e hibridação, com obras dos fotógrafos Adam Lipinski e Hermes de la Torre, poderá ser vista a partir desta terça dia 30, às 18h, o Museu Alfredo Andersen. São 50 imagens de “espaços que poderiam estar nos dois lados do Oceano Atlântico, seja na Europa ou na América Latina”. A exposição tem curadoria de Elena Barcellos e Oscar Dominguez Nuñez e permanece em cartaz até 1º de abril.

Para fazer a exposição, o Museu Alfredo Andersen contou com colaboração da Embaixada da Espanha no Brasil, Instituto Cervantes Curitiba em parceria com a Bienal Internacional de Curitiba.